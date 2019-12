Enregistrement d'une émission d'« Intervilles » à Amneville en juin 2009. — POL EMILE/SIPA

C’est le grand retour du jeu télévisé estival​ culte, Intervilles. L’animateur et producteur Nagui a annoncé ce mercredi sur Twitter le retour en 2020 de l’émission créée par Guy Lux et Claude Savarit en 1962.

« J’ai le plaisir de vous annoncer qu’en 2020 ce sera le retour d’Intervilles, que j’aurai la chance de produire sur France 2 avec le bonheur d’avoir aux commandes : Valérie Bègue, Bruno Guillon et Olivier Minne », a twitté le présentateur de N’oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place.

Vachettes ou pas vachettes ?

Valérie Bègue, Miss France 2008 et comédienne, a également partagé l’information sur son compte Instagram. Elle a déjà co-animé le jeu Seul contre tous en 2018 avec Nagui et Bruno Guillon (Les Z’amours. Ce dernier a également annoncé la nouvelle dans sa story Instagram, en compagnie d’Olivier Minne. L’animateur de Fort Boyard avait co-animé avec Nathalie Simon et Tex en 2013 un prime time spécial célébrant les 50 ans d’Intervilles.

Le jeu estival diffusé pendant plus de 50 ans, Intervilles voyait s’affronter deux villes françaises à travers une série d’épreuves physiques et de jeux d’adresse sur des terrains très différents. Certaines épreuves faisaient intervenir des « vachettes » qui venaient déstabiliser les candidats, inspirées des courses landaises. Plusieurs internautes se demandent déjà si les vachettes feront aussi leur retour en 2020, Nagui étant un fervent défenseur de la cause animale​.

Vachette ? Pas vachette ? — GuillaumeTC (@GuillaumeTC) December 18, 2019

Je pense sans🙄 Nagui défend toujours la cause animale donc... ☺ — Natacha F.J (@FjNatacha) December 19, 2019