Sophie Marceau prête sa voix à la cathédrale qui se raconte sur 850 ans. — © PROGRAM33

Huit mois après l’incendie du 15 avril, Notre-Dame de Paris se raconte dans un docu-fiction qui sera diffusé ce mercredi sur France 2, à 21h05. Sophie Marceau prête sa voix à l’édifice emblématique, pour retracer ses 850 ans d’histoire.

Notre-Dame, l’épreuve des siècles mêle images réelles et animées pour raconter le lancement du chantier par l’évêque de Paris Maurice de Sully en 1163, le travail des bâtisseurs anonymes, la Révolution ou encore la restauration orchestrée par l’architecte Viollet-le-Duc au 19e siècle. Ce docu-fiction produit par Program33 était en chantier depuis trois ans et demi, et disposait d’un budget – record – de 3,5 millions d’euros, selon Le Parisien. Une web-série prévue pour la plateforme éducative Lumni et un documentaire pour France 5 seront diffusés en complément en 2020.

Une trentaine d’heures de tournage

Les équipes ont tourné une trentaine d’heures d’images dans l’édifice, dans des endroits souvent non accessibles au public, comme dans la Forêt, la charpente de chênes du 13e siècle qui a brûlé en avril. Des historiens, des architectes et des spécialistes sont intervenus dans la production sur le scénario et l’animation.

Samedi soir, la diffusion par TF1 du documentaire La Bataille de Notre-Dame sur la nuit de l’incendie a connu un beau succès. Le film de David Pujadas, diffusé dans Grands Reportages, a rassemblé 4,2 millions de téléspectateurs, soit 33,3 % de part d’audience. Un record pour l’émission, avec les meilleures audiences depuis février 2017.