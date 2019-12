Image extraite du documentaire — Particules Productions

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a le replay aussi. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 9 au 15 décembre 2019

Un numéro de « Grands reportages » haletant

Suivi par 4.2 millions de personnes, le numéro de Grands reportages diffusé sur TF1 a permis à l’émission d’atteindre une audience record jamais vue depuis deux ans. Il faut dire que le reportage en question, signé Emilie Lançon était consacré à l’un des événements les plus marquants de l’année : l’incendie de Notre-Dame de Paris. Le documentaire nous propose de revivre minute par minute la course contre la montre pour sauver la basilique. A (re) voir donc sans tarder sur MyTF1.fr.

Les films cultes comme on ne les a jamais connus

Dirty Dancing, Maman, j’ai raté l’avion, SOS Fantômes, Piège de cristal… Il y a des chances pour que vous connaissiez au moins un de ces films par cœur tant ils sont cultes. Et pourtant, il y a encore plein de choses à apprendre à leur sujet. C’est ce dont on se rend compte avec la série documentaire de Netflix The Movies That Made Us – que l’on pourrait traduire par « les films de notre vie ». Chaque épisode est consacré à l’une de ces œuvres et retrace à grand renfort d’anecdotes leur histoire, de la première idée du scénario à l’exploitation commerciale, en passant par le casting et le tournage. Le montage dynamique et les commentaires pleins d’humour rendent ces leçons de cinéma extrêmement ludiques.

« Truth Be Told », série pour les fans de romans de gare

Poppy Parnel est une journaliste à succès qui cartonne avec son podcast consacré aux faits divers. L’une des enquêtes qui l’a rendue célèbre remonte à une vingtaine d’années. Le jour où de nouveaux éléments sont portés à sa connaissance, elle se demande si elle n’a pas contribué à faire condamner un innocent, en l’occurrence, un ado de 15 ans…

Lancée il y a peu sur Apple TV +, cette série vaut surtout le détour pour son chouette casting (Octavia Spencer, Aaron Paul, Lizzy Caplan…) que pour son intrigue de roman de gare… qui devrait quand même séduire les amateurs et amatrices du genre.

Avec Arte, ouvrez une fenêtre sur les courts

Vous avez une petite heure de libre, voire, une poignée de minutes, mais ne vous sentez pas de vous lancer dans une série ? Et si vous en profitiez plutôt pour visionner un court ou moyen métrage ? Sur son site, Arte propose 15 films d’une durée de 14 minutes à une heure, parmi ceux qui sont soumis aux votantes et votants de l’Académie des César. Les nommés seront annoncés fin janvier mais vous pourrez sans doute frimer en disant que vous les avez tous vus.