Lou Ruat, Miss Provence 2019, lors de l'élection de Miss France 2020. — Christophe SIMON / AFP

Miss Guadeloupe, Clémence Botino, était littéralement la chouchoute du public. La jeune femme de 22 ans, élue Miss France 2020 dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille, a obtenu les faveurs du public de bout en bout de l’élection retransmise en direct sur TF1.

C’est ce que révèle le récapitulatif des votes rendu public ce dimanche. Au premier tour, lorsqu’il s’agissait de départager les quinze candidates encore en lice pour n’en garder que cinq, les téléspectateurs et téléspectatrices ont majoritairement voté pour la Guadeloupéenne, qui est arrivée en tête de leurs suffrages, devant Miss Provence (Lou Ruat), Miss Tahiti (Matahari Bousquet), Miss Pays de la Loire (Yvana Cartaud) et Miss Bourgogne (Sophie Diry).

Elue grâce au public

Or, le jury de personnalités, présidé par Amandine Henry, avait clairement d’autres préférences. Ce sont Miss Provence, Miss Bourgogne et Miss Côte d’Azur (Manelle Souahlia) qui se sont classées premières ex aequo de leurs votes. Miss Guadeloupe n’était pas dans leur Top 5 puisqu’elle émarge à la huitième position.

C’est donc le plébiscite des Françaises et Français qui, à lui seul, a permis à Clémence Botino de rester en lice en se classant troisième du cumul des votes du jury et du public. Lors de l’ultime tour, le public étant le seul à décider, elle a conservé l’avantage et s’est imposée devant les Miss Provence, Tahiti, Bourgogne et Côte d’Azur.

Le jury de personnalités était composé d’Amandine Henry, Vita, Slimane, Mareva Galanter, Denis Brogniart, Laetitia Milot et Christophe Michalak.