Miss France EN DIRECT : Qui va succéder à Vaimalama Chaves ? L’écharpe et la couronne attendent leur nouvelle propriétaire

20h45 : MeToo

On s’est posé la question de savoir si l’élection Miss France était sexiste. Et on n'a pas trouvé de réponse définitive. Maintenant, on est là, et on va essayer de passer une soirée sympa sans céder aux propos sexistes ou objectivants sur les candidates. Même si, étant donné la nature du bazar, ça va être compliqué.