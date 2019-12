111 femmes. 1 couronne. Et surtout un seul titre suprême de reine de beauté. Samedi soir, Londres accueillait le concours de Miss Monde 2020. Cette année, c’est Miss Guadeloupe 2019, Ophély Mézino, qui représentait la France, remplaçant notre beauté nationale. En effet, Vaimalama Chavès, Miss France 2019, était déjà sur le créneau du concours Miss France 2020 à Marseille.

Un succès pour la première dauphine 2019, qui a raflé la deuxième place du prestigieux classement avec pour concurrentes les Miss Nigeria, Brésil, l’Inde et Jamaïque. Elle obtient donc le titre officieux de Miss Monde Europe.

#MissWorld2019 2nd place is France

C’est Toni-Ann Singh, Miss Jamaïque, qui a été sacrée Miss Monde.

Toni-Ann Singh from Jamaica is the 69th #Missworld pic.twitter.com/tgyTFFiuKU