La mystérieuse gagnante émue aux larmes a dédié sa victoire à sa fille — TF1

En compétition depuis six semaines, quatre candidats s’affrontaient encore dans l’arène du nouveau télé-crochet de TF1 pour la grande finale : la Licorne, l’Aigle, le Panda et le Paon. Ces trois derniers ont été démasqués laissant la victoire à l’animal magique. Et sous le costume argenté de la créature, le public a découvert Laurence Boccolini, très appréciée par les téléspectateurs notamment pour sa reprise de Total Eclipse of the Heart et son interprétation très inspirée de Marcia Baila. En larmes, la présentatrice a dédié son trophée à sa fille.

Le footballeur Franck Leboeuf, contrairement à son nom, avait adopté le costume du Paon royal et pailleté. Sous celui du Panda basketteur, on a retrouvé la chanteuse pop Julie Zenatti et enfin l’Aigle reprenant Stromae n’était autre que le journaliste Karl Zéro.

TF1 ne cache pas sa réussite

Côté audiences, le jeu présenté par Camille Combal réalise un beau succès attirant 5,08 millions de téléspectateurs, avec 330.000 spectateurs en plus par rapport à la semaine dernière. Une belle performance qui conforte TF1 dans son idée de programmer une seconde saison, qui serait déjà en cours de réalisation puisque selon une interview accordée à PureMédias par Julien Degroote, directeur de la veille et du développement du groupe TF1, les nouveaux costumes sont déjà en train d’être préparés. Camille Combal sera toujours aux manettes de la présentation. Quant au jury composé d’Anguun, Alessandra Sublet, Jarry et Kev Adams, il sera lui aussi reconduit pour la saison 2.

A vos paris maintenant pour les futurs déguisements !