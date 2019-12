La Cas Pucine est une jeune femme ventriloque de 20 ans. — Lou BRETON / M6

La ventriloque Le Cas Pucine a remporté ce mardi soir le concours diffusé par M6, La France a un incroyable talent. La jeune femme, âgée de 20 ans, est ainsi repartie avec un chèque de 100.000 euros, sous les félicitations des membres du jury, Marianne James, Sugar Sammy, Eric Antoine et Hélène Ségara.

Les téléspectateurs ont choisi en majorité Le Cas Pucine, parmi les treize candidats en liste pour la finale. Avec sa marionnette en forme de grenouille, Eliott, Le Cas Pucine réalise des vidéos sur Internet depuis trois ans, dans lesquelles elle démontre ses talents de ventriloque.

Une reprise de Cœur de Pirate

Le duo avait plu à l'humoriste Ahmed Sylla, invité dans le jury lors de la demi-finale, qui l’avait envoyé directement en finale grâce au « golden buzzer ». Mardi soir, le duo a interprété Comme des enfants, de Coeur de Pirate, accompagné d’un pianiste.

Le Cas Pucine et Eliott étaient en compétition face à l’humoriste bègue Valentin Reinehr, au groupe de danse Boubou Beproud, au poétologue Louÿs de Belleville, au chanteur Damien Kaym, aux danseurs montréalais Rahamane & Yoherlandy, aux contorsionnistes Troy & Ess et aux frères Dirabi, au circassien portugais Tiago Eusebio, à la chanteuse Marilou, à la gymnaste Emi Vauthey, et aux groupes The Revolutionary et The Owl & The Pussycat.

Eliott et Le Cas Pucine : on les aime encore plus fort 🎶 #LFAUIT pic.twitter.com/5s7p8WJ7zL — M6 (@M6) December 10, 2019

« Développer son projet artistique »

La jeune femme entend utiliser son prix pour « développer son projet artistique ». 200.000 fans la suivent sur Facebook, et près de 150.000 sur sa chaîne YouTube.

Le Cas Pucine succède à Jean-Baptiste Guéguan, le sosie vocal de Johnny Hallyday lauréat de la saison 13. La finale a été très suivie, par 3,46 millions de fans jusqu’à 23 h 10 selon Médiamétrie cités par Puremédias, soit 18,8 % de part d’audience sur les plus de 4 ans, et 28,3 % sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Il s’agit de la meilleure finale du divertissement depuis 2016. Une saison 15 a été déjà été annoncée par David Ginola pendant la soirée.