La nuit de l'incendie de Notre-Dame sera racontée dans un documentaire le 14 décembre. — HOUPLINE RENARD/SIPA

Des scènes inédites de l'incendie de Notre-Dame, filmées par les pompiers, seront diffusées le 14 décembre dans le programme La Bataille de Notre-Dame. Le documentaire produit par la société Particules production de David Pujadas et réalisé par Emilie Lançon, sera diffusé sur TF1 à partir de 13h30.

Dans une interview au Journal du Dimanche, le journaliste explique que l’objectif est de « décrire et raconter la nuit où Notre-Dame a été sauvée par les pompiers. Ce n’est ni une enquête sur l’origine du feu et la demi-heure perdue après l’alarme ni un reportage sur la reconstruction », insiste-t-il.

80 % des images viennent des pompiers

Pour cela, la production a donc récupéré des images jamais diffusées, auprès de l’Elysée, du clergé, d’anonymes et des secours. « Nous avons de nombreuses images inédites qui proviennent, pour 80 % d’entre elles, des pompiers, qui nous les ont accordées en exclusivité, avec la chaîne américaine CBS », précise David Pujadas.

La Bataille de Notre-Dame montrera ainsi la libération des pompiers bloqués dans la cathédrale lors de l’incendie, et « la conversation entre le chef des opérations, le général Gallet, et Emmanuel Macron, qui tranche et décide de mener l’opération de la dernière chance pour sauver la cathédrale, malgré le danger pour des dizaines de pompiers » a détaillé le journaliste.

« Je ne m’étais pas rendu compte à quel point c’était une histoire hors du commun »

David Pujadas explique au JDD que l’idée du documentaire lui était venue après une conversation avec un pompier présent cette nuit-là, et le récit par Emmanuel Macron de sa nuit du 15 avril. « Je ne m’étais pas rendu compte à quel point c’était une histoire hors du commun. Nous avons été touchés par ce moment, mais je n’avais pas imaginé que ça avait été une bataille militaire avec des épisodes marquants. »

Le tournage du documentaire a commencé début septembre pour être terminé avant la fin d’année. Selon David Pujadas, des discussions sont en cours avec Netflix pour que la plateforme de streaming le diffuse. L’incendie de Notre-Dame a également inspiré une mini-série, prévue pour 2021, au producteur de La Famille Bélier Philippe Rousselet.