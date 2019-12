DIVERTISSEMENT Les bilans de la saison ont été diffusé lundi 2 et 9 décembre 2019

La saison 14 de « L’amour est dans le pré » s'est terminée lundi. — Cecile ROGUE/M6

La saison 14 de L'amour est dans le pré s’est terminée ce lundi soir avec la deuxième partie du bilan, suivi d’un « Que sont-ils devenus » sur la saison 2017. Niveau audiences, es deux épisodes inédits ont attirés 3,37 millions de spectateurs en moyenne, soit 15 % de part d’audience (PDA) : il s’agit du plus faible score historique pour ce programme.

Quel est le bilan de cette saison de l’émission de rencontres agricoles ? Lundi 2 et 9 décembre, les candidates et candidats de l’année ont retrouvé Karine Le Marchand pour faire le bilan de leurs aventures.

Laurent et Maud

Pour eux, tout va bien. La Franc-Comtoise de 37 ans a même posé sa démission pour venir vivre chez l’éleveur de vaches. Les deux amoureux font des projets, dont celui d’avoir un enfant.

François le Vendéen et Nicole

Tous deux se sont rencontrés dans l’émission, et Nicole habite depuis juillet dernier chez l’éleveur de vaches. Elle l’aide à la ferme, et a amené ses animaux avec elle. Ils ont également des projets de famille.

Didier et Isabelle

Les deux tourtereaux avaient ému le public et Karine Le Marchand par leur amour simple, et s’étaient encore rapprochés lors du voyage de fin d’émission. La semaine dernière, l’éleveur Aveyronnais a demandé la postière de Haute-Garonne en mariage… Et elle a dit oui !

François le Bourguignon et Catherine

Chez l’éleveur de vaches de 45 ans et la Franc-Comtoise de 41 ans, les sentiments étaient toujours aussi forts à l’heure du bilan. Catherine vit chez François depuis le mois de juillet. Ils se laissent du temps, sans projet précis, mais ils sont bien ensemble.

Jean-Michel et Christine

L’ouvrier agricole de 54 ans est venu au bras de sa compagne de Champagne-Ardenne, mais leur avenir ensemble n’est pas assuré. Christine ne semble pas encore vouloir vivre avec lui, elle peine à s’éloigner de sa famille, et tous deux n’ont pas passé l’été ensemble. Mais les amoureux veulent y croire pour l’avenir.

Bernadette, Sophie et Sandrine

Les trois femmes de la saison 14 étaient absentes depuis plusieurs semaines. Elles ont fait leur grand retour. L’histoire de Bernadette avec André, qu’elle voyait plus comme un ami, n’a pas fonctionné. Sophie-Elodie s’est retrouvée seule après le départ de ses deux prétendants, mais elle garde contact avec Vincent reste optimiste. Quant à Sandrine, si elle n’a plus aucune nouvelle de ses prétendants, elle s’est mise en couple avec un homme qu’elle connaissait déjà. Mais les trois femmes sont parties ensemble en croisière, et le partage de la cabine leur a permis de créer de vrais liens d’amitié.

Charles-Henri, Robert, Yves, Francis

Les quatre hommes sont également venus en célibataires. Charles-Henri est venu seul au bilan, son histoire avec Stéphanie n’ayant pas duré. Mais le céréalier est désormais en couple avec Belinda : elle lui avait écrit mais il ne l’avait pas rencontrée lors des speed-datings… L’erreur a été réparée depuis ! Quant à Robert, il a mis fin à son histoire avec Angélique. Yves a lui expliqué être allé trop vite avec Lucienne, sa prétendante, dont il s’est séparé peu après leur week-end au Maroc. Quant au viticulteur Francis, il est venu d’Occitanie sans Brigitte, qui a mis fin à leur relation.

Succès d’audience ?

En moyenne, 3,4 millions de téléspectateurs ont suivi cette quatorzième saison depuis le 26 août, selon Le Parisien, d’après les chiffres de Médiamétrie. Le chiffre monte à 3,8 millions avec le replay, et représente 16,2 % de PDA sur l’ensemble du public. C’est l’un des programmes les plus suivis de la chaîne, pour qui « L’Amour est dans le pré reste un succès d’audience ».

Mais l’émission de téléréalité ne cesse de perdre des téléspectateurs depuis 2013, quand la meilleure saison à ce jour avait attiré plus de 6,1 millions de fans en moyenne. Et M6 est désormais dépassée tous les soirs par TF1 et son Bazar de la Charité, très suivi.