L’acteur Mickaël Lumière jouera le rôle de Grégory Lemarchal dans un biopic en préparation par TF1, selon Le Parisien. Réalisé par Laurent Tuel (Jean-Philippe, Le Combat ordinaire), le long-métrage sera en tournage dès janvier 2020.

Âgé de 23 ans, l’acteur d’origine niçoise a joué dans La vérité si je mens ! Les débuts, sorti le 16 octobre dernier, et dans Mon bébé, le dernier film de Lisa Azuelos sorti en mars dernier. Le jeune homme est également apparu dans Skam France et Plus belle la vie. Passé par le Cours Florent, Mickaël Lumière s’était fait repérer sur Internet avec des vidéos parodiques, sous le pseudo Jaimepersonne.

Odile Vuillemin et Arnaud Ducret dans le rôle des parents

Le biopic retracera le parcours de Grégory Lemarchal, gagnant de la saison 4 de Star Academy, décédé en en 2007 à 23 ans des suites de la mucoviscidose. Odile Vuillemin (Profilage, L’emprise) et Arnaud Ducret (Parents mode d’emploi, Les Profs) interpréteront les parents du chanteur, selon une information de Pure Medias confirmée par Le Parisien.

M. Lo.