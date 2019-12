Emi Vauthey, finaliste de la 14e saison de La France a un incroyable talent. — Lou BRETON / M6

Emi Vauthey, gymnaste, est l’une des treize finalistes de la quatorzième saison de « La France a un incroyable talent ».

La finale sera retransmise ce mardi en direct sur M6, dès 21h05.

L’artiste suisse participe à une finale de cette émission pour la deuxième fois, après sa première apparition en 2006.

Elle est en finale de La France a un incroyable talent pour la deuxième fois. La gymnaste Emi Vauthey, était en lice de la première saison, en 2006. A l’époque, elle n’avait que 13 ans. Ce mardi, en direct sur M6 dès 21h05, elle affrontera douze autres talents pour tenter de remporter les 100.000 euros. La Suissesse a répondu aux questions de 20 Minutes qui l’a croisée sur le tournage des demi-finales.

Revenir dans « La France a un incroyable talent », treize ans après votre première participation. Ça vous fait quoi ?

Je suis très heureuse. C’était un challenge parce que revenir, c’est toujours difficile, il faut prouver qu’on est encore là, qu’on peut faire mieux. Je suis très heureuse des réactions des juges. Tout se passe bien pour l’instant.

A l’époque, Eric Antoine faisait partie des candidats. Aujourd’hui, il est dans le jury…

C’est vraiment chouette. J’apprécie énormément qu’il soit dans le jury, je trouve ça bien de pouvoir lui montrer que j’ai évolué et que l’enfant est devenue une artiste professionnelle. C’est réconfortant d’avoir quelqu’un qu’on connaît un peu, il a un beau regard sur mon travail. Il est presque fier d’être là et de me revoir, du coup, je me sens très chanceuse de vivre ça.

Entre les deux saisons que s’est-il passé pour vous ?

La première édition, c’était ma première expérience professionnelle concrète dans le sens où j’allais dans un autre pays et que je faisais face aux caméras, à la compétition, aux critiques d’un jury professionnel. Suite à ça, j’ai engrangé une grande maturité professionnelle, avec beaucoup d’offres de contrat. J’ai appris énormément, notamment à m’adapter à différentes situations. J’ai auditionné dans une compagnie, le Cirque Eloize. J’ai commencé à travailler pour eux à 17 ans. Je n'ai jamais arrêté depuis : j’étais tout le temps en tournée, partout dans le monde. Au bout de neuf ans, j’avais envie de revenir aux sources, en Europe. Quand l’occasion s’est offerte à moi de refaire l’émission, j’ai trouvé que c’était une belle manière de boucler la boucle en montrant mon évolution aux gens.

Quels sont vos projets désormais ?

Depuis juin, j’ai décidé de me mettre en indépendante et de trouver des contrats, de proposer mes créations, comme le numéro que j’ai créé pour la demi-finale. J’ai envie de développer ma vision artistique, de faire des spectacles différents, de travailler avec des amis. Je veux me laisser le temps de voir les opportunités qui vont se présenter à moi.

On dit « Jamais deux sans trois ». Au cas où vous ne remportiez pas la finale de « La France a un incroyable talent », seriez-vous prête à revenir ?

(Elle rit) On verra. Si l’émission existe encore dans 13 ans, peut être !