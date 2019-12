Patrick Sébastien affirme qu'il ne reviendra plus à la télé. — Jacques BENAROCH/SIPA

Le Plus Grand cabaret du monde, bientôt en tournée dans « tous les Zéniths de France ». C’est ce qu’a annoncé Patrick Sébastien sur le plateau de Touche pas à mon poste ! sur C8, où il était invité ce mercredi soir.

L’interprète de Tournez les serviettes était interrogé par Cyril Hanouna sur un éventuel retour à la télévision. « La télé, c’est fini. Plus jamais de ma vie je ne serai animateur de divertissement à la télé. Dans ma tête c’est clair », a-t-il insisté.

« J’ai de l’orgueil ! »

L’animateur a été remercié par France Télévisions en 2018. Les derniers épisodes du Grand Cabaret et des Années bonheur ont été diffusés en mai 2019. Il passera le 31 décembre prochain sur TF1. Et Patrick Sébastien n’envisage pas de revenir, même après un éventuel changement de direction à la tête de France Télévisions. « Moi j’ai vécu des années formidables, j’ai été jeté comme un chien et je ne vais pas revenir lécher les moufles de ceux qui m’ont jeté comme un chien. J’ai de l’orgueil ! »

Mais l’humoriste de 66 ans continue sa carrière sur scène, où il est « pratiquement tous les soirs », avec notamment son spectacle Avant que j’oublie… (Tout ce que je n’ai jamais pu dire à la télé). « J’ai des gens qui m’aiment et c’est vachement agréable. Il n’y a que ceux qui t’aiment qui viennent te voir […] Je suis dix fois plus heureux avec des gens bienveillants », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « Ça va peut-être faire plaisir aux gens qui nous regardent… On va bientôt ouvrir les locations, là, mi-décembre. En décembre prochain, on part faire le Plus Grand cabaret du monde dans tous les Zénith de France. »