Amandine Henry à la cérémonie du Ballon d'or, le 2 décembre 2019. — FRANCK FIFE / AFP

A J -11 de l'élection de Miss France 2020, TF1 et EndemolShine France ont dévoilé ce mardi la liste des membres du jury, qui sera présidé par Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France féminine de football.

Elle sera accompagnée de Mareva Galanter, Miss France 1999, chanteuse et comédienne, de l’animateur de télévision et journaliste sportif Denis Brogniart, de la chanteuse Vitaa, du chanteur Slimane, de la comédienne Laëtitia Milot et du chef pâtissier Christophe Michalak. Ils devront départager la nouvelle Miss France parmi 30 candidates.

Robbie Williams invité d’honneur

La cérémonie se déroulera le samedi 14 décembre, au Dôme de Marseille. Elle sera retransmise en direct sur TF1 et sera présentée par Jean-Pierre Foucault, accompagné de Sylvie Tellier. Le chanteur britannique Robbie Williams sera l’invité d’honneur de la soirée, et interprétera son titre Rock DJ pour le tableau d’ouverture.