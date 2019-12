TELEVISION Contrairement aux années précédentes, les artistes ne devraient plus être choisis par les téléspectateurs

Madame Monsieur et Bilal Hassani, derniers candidats à l'Eurovision à être désignés par les téléspectateurs. — GILLES SCARELLA

Les tests n’ont visiblement pas été concluants. Comme le révèle Le Parisien ce week-end, France Télévisions ne devrait pas reconduire Destination Eurovision qui depuis deux ans, permettait aux téléspectateurs et à un jury de choisir les candidats français à l'Eurovision. « Nous voulons davantage maîtriser le processus, avec une sélection en interne. C’est ce que feront aussi cette année les Espagnols et les Anglais. Nous allons déployer nos forces différemment. Plusieurs pistes sont envisagées », a expliqué Alexandra Redde-Amiel la directrice des divertissements et variétés.

Destination podium

Comme le rapporte le quotidien, cette décision serait la conséquence des mauvaises audiences de Destination Eurovision (1.9 millions de téléspectateurs en moyenne pour la saison 2), mais aussi les classements décevants des artistes lors de la finale de l’Eurovision. Pour rappel, Madame Monsieur avaient atteint la 13e place du concours en 2018, et Bilal Hassani la 16e place en 2019. « En changeant notre dispositif, on espère se rapprocher du podium en 2020 », a déclaré Alexandra Redde-Amiel. Néanmoins, comme le précise Le Parisien, un vote du public n’est pas totalement exclu, il pourrait exprimer son avis de nouveau, mais sur un nombre un peu plus restreint de candidats.