L'animateur Cyril Hanouna. — Aurelien FAIDY/AutoFocus-prod/C8

Depuis ses 35 heures de direct, et une grosse polémique, Cyril Hanouna évoque régulièrement l'idée de réitérer son exploit, et même de battre le record du monde. Le sujet a été remis sur la table, et le plateau de TPMP, mercredi, lorsque son chroniqueur Maxime Guény a demandé : « Petite question, il n’y aura plus jamais 35 heures en direct ? » Or, l’animateur ne s’est pas défilé : « Alors, on est sur… Je vous le dis, on essaie de mettre en place, et ça coûte beaucoup d’argent, on est sur 68 heures. Voilà. »

Pourquoi 68 heures ? « Il faut savoir que le record mondial est à 67 heures », annonce Jean-Michel Maire. Sauf que selon le Guinness Book, le record serait pour l’instant détenu par un talk-show syrien et ses 70 heures de direct en 2014, en pleine guerre civile, sans oublier les 198 heures de radio du Néerlandais Giel Beelen. Bah alors Baba ?