Elice Lucet élue journaliste la plus influente en 2019

L'institut de sondages Ifop a samedi un classement des journalistes et des femmes politiques les plus influentes en 2019

Elise Lucet présente « Cash Investigations » et « Envoyé Spécial » sur France 2. — LAURENT BENHAMOU/SIPA

Elice Lucet est la journaliste la plus influente en 2019, selon un sondage de l'Ifop​. L’institut de sondage a dévoilé samedi un classement des journalistes et des femmes politiques les plus influentes de l’année, réalisé pour le club Génération femmes d'influences et la marque de cosmétique Shiseido.

Selon ce sondage, Elise Lucet, présentatrice de Cash Investigations et Envoyé spécial sur France 2, est la plus influente pour 40 % des personnes interrogées, chez les femmes comme chez les hommes. Elle arrive largement en tête, devant la présentatrice du 20 Heures de TF1, Anne-Claire Coudray (14 %), et celle de l’émission Punchline sur CNews, Laurence Ferrari (12 %). Léa Salamé (10 %), Anne-Sophie Lapix (9 %), et Apolline de Malherbe (6 %) suivent. Elise Lucet est également influente auprès des moins de 35 ans, à 27 %.

Marine Le Pen en tête chez les politiques

Les sondés ont également été interrogés sur les femmes politiques : la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen est considérée comme la plus influente, avec 23 %. Elle est suivie de Christine Lagarde (21 %), de la militante écologiste Greta Thunberg (17 %), et de Brigitte Macron (14 %). Anne Hidalgo (7 %), Marlène Schiappa (6 %) et Marion Maréchal (5 %) complètent ce classement.

L’étude a été réalisée sur un échantillon représentatif de la population de 1.003 personnes âgées de 18 ans et plus. Toutes ont répondu à un questionnaire en ligne entre les 8 et 12 novembre derniers.