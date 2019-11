And the winner is… Au terme d’une soirée riche en émotions, le sportif a reçu son trophée des mains de Clément Rémiens

Sami El Gueddari et sa partenaire de « Danse avec les stars » Fauve Hautot. — LAURENT VU/TF1

Encore une victoire pour Sami El Gueddari ! Après 10 semaines de compétition et 62 % des votes du public, c’est donc le nageur handisport qui remporte Danse avec les stars saison 10.

Au terme d’une soirée riche en émotions, le sportif a reçu son trophée des mains de Clément Rémiens, vainqueur l’an passé. L’occasion pour Sami El Gueddari de passer un message qui lui tient à cœur. « Ce n’est pas grand-chose mais en démarrant cette aventure, je voulais montrer que le handisport mène à tout et qu’on peut gagner DALS », a-t-il expliqué. « Et si ça donne envie à des jeunes de faire du sport et à des coachs de les traiter comme des personnes normales, c’est formidable » a ajouté le champion.

Sami El Gueddari a également remercié sa partenaire, Fauve Hautot, ainsi que les autres danseurs, les juges et ses concurrents.

Pour la première fois, la finale de l’émission phare de TF1opposait deux sportifs. Sami El Gueddari concourait en effet face à l’athlète Ladji Doucouré. L’ex-champion du 110 mètres haies avait lui, remporté la préférence des juges.