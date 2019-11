Un cupcake avec des bras, entouré de deux messieurs. — CHRISTOPHE CHEVALIN - TF1

Depuis son lancement le 8 novembre dernier, « Mask Singer » est un carton d’audience sur TF1.

Enquête, suspense, longueur… « 20 Minutes » a demandé à ses lecteurs ce qu’ils aimaient (et ce qu’ils aimaient moins) dans cette nouvelle émission.

Qui aurait cru que les téléspectateurs du vendredi soir se prendraient de passion pour un cupcake géant (sous acides) ou pour un écureuil-lapin en combi blanche ? Car c’est désormais un fait, Mask Singer, lancé le 8 novembre dernier sur TF1, est un beau carton. Certes l’émission a perdu 1 million de téléspectateurs entre le premier numéro et le second, passant de 6.6 millions à 5.5 millions, mais ça n’en fait pas moins un score d’audience à faire pâlir de jalousie la concurrence.

Mais pourquoi un tel engouement pour un énième programme télé autour du chant ? Pour ceux qui seraient passés à côté (ce qui tient quasi de l’impossible vu le matraquage publicitaire de la chaîne mis en place en amont…), Mask Singer met au défi de deviner quelles célébrités se cachent sous des costumes tous plus kitsch les uns que les autres, en entendant juste le son de leur voix. Mais ce n’est pas tout… Via un appel à contributions, les lecteurs de 20 Minutes ont expliqué les raisons de leurs coups de cœur pour l’émission, mais aussi de leurs coups de gueule.

Ludique et familial

Comme de nombreux téléspectateurs à travers le monde (TF1 a adapté une émission qui cartonne à l’étranger depuis des années), nos compatriotes semblent avoir été séduits par le challenge. « Au départ je ne comprenais pas du tout le concept que je trouvais ridicule, reconnaît Philippe, mais par curiosité j’ai regardé et franchement j’ai été happé par le programme et très surpris d’être pris par le jeu. » Il faut dire que certaines prestations de candidats sont plutôt bluffantes. « J’aime beaucoup cette émission, on se prête au jeu de la recherche des personnalités cachées sous les masques. Les 2 premières révélations m’ont laissé bouche bée ! C’est d’autant plus rigolo de découvrir des personnes auxquelles on ne s’attendait pas du tout », explique Gwenaëlle. Pour rappel, les deux premières célébrités démasquées étaient Marie-José Pérec et Sheila.

Mais tout cela n’aurait pas la même saveur, s’il n’y avait pas l’enquête autour des prestations. « J’aime lancer des paris avec mon compagnon, révèle Mathilde. On aime mener l’enquête, faire des suppositions, vérifier nos idées en faisant des recherches selon les indices donnés. Les téléspectateurs font partie de la compétition, ils jouent aussi, c’est ce qui fonctionne ! » Un défi d’autant plus agréable qu’il peut être relevé à plusieurs, comme l’explique notamment Nelly. « Nous nous sommes pris au jeu en famille avec mon mari et ma fille de 7 ans. On adore, on cherche, on échange, on n’est pas d’accord… Puis on va chercher sur Google pour avoir des infos sur les biographies de certaines personnes par rapport aux indices. »

Autre point fort de l’émission : son animateur. Parmi les nombreuses raisons évoquées par nos lecteurs, la présence de Camille Combal compte beaucoup. Pour Sabrina, le présentateur est carrément « parfait », pour Iza il est ni plus ni moins que « le nouveau super présentateur d’émission de variétés », selon Cynthia un « gentleman drôlissime », pour David « le meilleur animateur de France »… Bref, vous l’aurez compris, gros crush sur Camille Combal. Et ce n’est pas le cas pour tout le monde…

Quelques petites frustrations…

Notamment en ce qui concerne le casting des candidats mystères, qui pour le moment, est loin de faire l’unanimité. « Les stars démasquées ne sont plus d’actualité, et beaucoup de très jeunes regardent l’émission », note pour sa part Sam Ira. Un avis partagé par Leslie : « L’émission me plaît beaucoup mais j’ai l’impression qu’il n’y a pas vraiment de personnalités qui accrochent le public ». Parmi les gros bémols de l’émission mis en avant, ce sont surtout les coupures pub, visiblement trop nombreuses, ainsi que la longueur du programme qui sont pointées. « L’émission est un peu longue, on pourrait s’attendre à ce qu’elle se termine à l’issue du passage de chaque personnage, et revoir une interprétation des trois personnalités sur la sellette avant une seconde délibération nous emmène à une heure tardive dans la soirée. Difficile de rester éveillé malgré l’envie de voir la personnalité dévoilée (merci le replay en cas d’endormissement) », développe Gwenaëlle. « Ça tire trop en longueur ! », résume Albert.

Une durée d’autant plus frustrante, qu’une seule personnalité n’est dévoilée par émission. « Un seul visage découvert c’est trop peu », déplore notamment Océane. Mais bonne nouvelle, à partir de ce vendredi, deux personnalités seront démasquées chaque soir ! De quoi relancer l’intérêt des fans du programme. En revanche, pour ce qui est de la pub, on ne peut que vous conseiller de prendre votre mal en patience… Ou d’en profiter pour mener l’enquête ailleurs, sur Internet et les réseaux sociaux ?