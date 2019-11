Bertrand Cantat, escorté au tribunal à Vilnius, le 31 juillet 2003. — HADJ/SIPA

Des images de l’audition de Bertrand Cantat sur le meurtre de Marie Trintignant seront diffusées dans un numéro spécial d’Enquête exclusive ce dimanche sur M6, rapporte Le Parisien. Il s’agit d’un passage de 13 minutes, sur près de 6 heures d’audition, pendant lesquelles Cantat raconte comment il a tué sa compagne à des juges lituaniens.

Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, Marie Trintignant est violemment frappée par son compagnon dans leur chambre d’hôtel du Domino Plaza, à Vilnius. Le lendemain, l’actrice est admise à l’hôpital dans un coma profond. Elle sera rapatriée quatre jours plus tard en France, en état de mort cérébrale suite à un œdème cérébral, et décédera le 1er août 2003. Les 8 et 21 août suivants, Cantat est auditionné par des juges à Vilnius.

La version de Cantat en question

Enquête exclusive revient ce dimanche sur cette affaire, lors d’une soirée spéciale dédiée aux violences conjugales sur M6, juste avant la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le lundi 25 novembre. Un documentaire de Delphine Lopez et Manuel Laigre détaille ce qu’il s’est passé les 26 et 27 juillet, avec de nouveaux témoignages et des pièces du dossier.

Selon Le Parisien, le documentaire questionne la personnalité et la version de Bertrand Cantat, ainsi que sa relation avec son épouse Krisztina Rády. Celle-ci l’avait défendu lors de son procès en 2004, et leur couple s’était reformé à la sortie de prison du chanteur. Mais la femme de lettres hongroise s'est suicidée en 2010. Depuis, un livre puis plusieurs journaux avaient fait état d’autres accusations de violence conjugale envers Cantat. Un message de Krisztina Rády laissée à ses parents six mois avant sa mort, dans lequel elle parle de la violence de Cantat, sera également diffusé dimanche soir.

De nouveaux témoignages

L’audition de Cantat en Lituanie avait été filmée « pour qu’il n’y ait aucune contestation avec la traduction », a expliqué au Parisien le producteur Jacques Aragones, qui a acquis les images auprès d’un journaliste lituanien. Des extraits avaient déjà été diffusés en Lituanie en 2014.

M6 et TV Presse, qui produit l’émission, ont fait valider le documentaire par les services juridiques de la chaîne. Bertrand Cantat, contacté, n’a pas souhaité intervenir. Son avocat lituanien, ainsi que le procureur de Vilnius, interviennent toutefois dans le documentaire. Nadine Trintignant, la mère de Marie, a également accepté de répondre aux questions des journalistes. Andrius Leliuga, le régisseur du film Colette, sur lequel Marie Trintignant travaillait lorsqu’elle a été tuée, témoigne également, sur une dispute du couple à laquelle il aurait assisté.

Ce numéro d’Enquête exclusive sera diffusé ce dimanche 24 novembre à 23h10, après un numéro de Zone interdite sur les violences conjugales.