Ladji Doucouré et Inès Vandamme, finalistes de «Danse avec les stars» saison 10 face à Sami El Gueddari et Fauve Hautot. — Laurent Vu - Etienne Jeanneret / TF1

La finale de la dixième saison de « Danse avec les stars » sera retransmise en direct samedi, dès 21h05, sur TF1. L’athlète Ladji Doucouré et le nageur Sami El Gueddari sont les deux finalistes.

Pour la première fois, un sportif inscrira son nom au palmarès de l’émission. Les saisons précédentes ont été remportées par cinq chanteurs et chanteuses, trois comédiens et un mannequin également chroniqueur télé.

Le gagnant sera le huitième homme à s’imposer en finale de « Danse avec les stars ».

Samedi, un sportif montera enfin sur la plus haute marche du podium de Danse avec les stars. Une première en dix saisons, dont l’honneur reviendra au nageur paralympique Sami El Gueddari ou à l’athlète Ladji Doucouré.

Le destin fait parfois bien les choses, lorsque l’on avait rencontré le champion de natation en septembre, avant le lancement de l’émission de TF1​, il nous avait confié : « Je suis un compétiteur. Avec Ladji, on en parle déjà : il ne faut pas qu’on perde ».

Si un seul repartira avec le trophée, ce qui importe, c’est que le blason des sportifs au palmarès de Danse avec les stars aura été redoré. Laurent Maistret, vainqueur en 2016, a certes été sacré vice-champion de France de boxe dans son adolescence, mais c’est en tant que mannequin et chroniqueur télé qu’il avait foulé le parquet de TF1.

Les chanteurs en force au palmarès

Pour le reste, les chanteurs et les comédiens – voire les chanteurs ET comédiens – avaient le monopole de la victoire. Dans le détail, cinq – M. Pokora, Shy’m, Emmanuel Moire, Alizée et Loïc Nottet – venaient d’un horizon musical et trois – Rayane Bensetti, Agustin Galiana et Clément Rémiens – débarquaient du petit écran, et en particulier des fictions de TF1.

Les sportifs professionnels, eux, avaient jusque-là droit aux miettes. Les patineurs artistiques Philippe Candeloro et Nathalie Péchalat avaient fini deuxièmes de leurs saisons respectives en 2011 et 2014. Le footballeur David Ginola, le champion de roller Taïg Khris et le patineur Brian Joubert, eux, s’étaient contentés de la troisième place en 2011, 2012 et 2014.

La victoire de Sami El Gueddari ou de Ladji Doucouré contribuera par ailleurs à faire pencher encore davantage la balance des triomphes dans Danse avec les stars du côté masculin. Celui qui triomphera samedi sera le huitième homme à remporter l’émission de TF1. En dix saisons, seules deux femmes se sont imposées.