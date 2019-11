Audrey Fleurot interprète Adrienne, une grande bourgeoise, dans la mini-série. — Denis Manin / Quad TV / TF1

Pari réussi pour TF1. Sa mini-série historique, Le Bazar de la Charité, a dominé les audiences télé de la soirée du 18 novembre. Les deux épisodes inédits, diffusés à partir de 21h05, ont attiré en moyenne 6,77 millions de curieux jusqu’à 23h15 selon Médiamétrie, soit 31 % de part d’audience (PDA).

7.109.000 de téléspectateurs se sont retrouvés devant le premier épisode, soit 29,8 % de PDA. Les deux épisodes ont rassemblé en moyenne 34,9 % des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans, la cible privilégiée des annonceurs.

Devant « L’amour est dans le pré »

Le Bazar de la Charité, avec Audrey Fleurot, Camille Lou et Julie de Bona, revient sur un épisode méconnu de l'histoire de Paris au XIXe siècle. En mai 1897, un incendie a pris dans un lieu de vente de charité au lendemain de son ouverture, faisant plus de 130 victimes. La mini-série en 8 épisodes imagine le destin de trois femmes fictives à partir de cet événement bien réel. TF1 a signé un accord avec Netflix, qui pourra mettre en ligne la série dès le lendemain de la diffusion du dernier épisode pour le public international, et une semaine après pour les abonnés de Netflix France.

Le Bazar de la Charité est passé devant la suite de la saison 14 de L'amour est dans le pré sur M6. Le premier épisode a rassemblé 3.425.000 téléspectateurs, soit 14,4 % de PDA. M6 est suivi de France 2, avec On l’appelait Ruby (2,15 millions de personnes, soit 9,3 % de PDA), puis France 3, qui diffusait un nouveau numéro du Monde de Jamy (1,55 million de téléspectateurs, soit 6,9 % de PDA). Sur TMC, la rediffusion de Captain America : Le soldat de l’hiver a attiré 1,16 million de fans (5,7 % de PDA), soit un peu moins que le précédent volet, Captain America : First Avenger, diffusé la semaine précédente (1,21 million de gens mais 5,9 % de PDA).