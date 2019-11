Sophie Davant va présenter «Ma Lettre...» à la rentrée 2019. — JEAN-PHILIPPE BALTEL/SIPA

Bon lancement pour La Lettre présentée par Sophie Davant sur France 2. La deuxième chaîne se hisse à la troisième position avec sa nouvelle émission de divertissement.

Quelque 2,3 millions de personnes ont regardé le programme inspiré de Stars à domicile sur TF1, selon des chiffres de Médiamétrie relayés par Puremédias.

Des surprises uniques

Dans cette nouvelle émission, produite par Carson et DMLSTV, « des artistes du monde de la musique récompensent des êtres extraordinaires et héroïques en leur faisant des surprises uniques. Un moment rare sous le sceau de l’émotion pour raconter des histoires et raconter la musique ».

Succès pour le lancement de #lalettre !! 12,5% de pda !! Bravo à toutes les équipes à #SophieDavant et à tous les artistes qui nous ont suivis pour cette première !! Rdv très bientôt. Merci à @France2tv @amielalex @CandilisTakis pour leur confiance ! @dmlstv #carson — Mathieu Vergne (@mathieuvergne) November 17, 2019

Un pitch qui fait penser au mythique programme Stars à domicile, au cours duquel des célébrités et leurs fans se rencontraient.