POLEMIQUE Michaël Youn dérape avec une blague sur le tueur et violeur en série Guy George lors de l’avant-première du film de Roman Polanski, « J’accuse »

Michael Youn à Deauville, le 10 septembre 2016. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

C’est en pleine polémique que sort en salles ce mercredi le dernier film de Roman Polanski, J'accuse, qui porte sur l’affaire Dreyfus, depuis la publication vendredi du témoignage de la photographe Valentine Monnier, qui dit avoir été « rouée de coups » et violée par Roman Polanski en Suisse en 1975 à l’âge de dix-huit ans. Michaël Youn faisait partie des stars invitées à l’avant-première du film J’accuse de Roman Polanski mardi. Interviewé par Quotidien, il s’est fendu d’une vanne douteuse sur les accusations de viol qui pèsent sur Roman Polanski. « A choisir, Polanski fait quand même des meilleurs films que Guy Georges », a-t-il lancé à plusieurs reprises face à la caméra.

Donc Mickael Youn trouve qu'une blague sur les violeurs en série c'est une bonne idée à l'avant première de Polanski sur les Champs Elysées ce soir. Il kiffe tellement qu'il la refait même, pour le montage de @Qofficiel #LeViolCEstPasDuCinema pic.twitter.com/Bke6x3UdDo — JaccusePolanski ✊ (@JaccuseP) November 12, 2019

L’humoriste fait donc référence ici aux accusations de viols qui visent Roman Polanski et au violeur et tueur en série Guy George, condamné en 2001 pour les viols et meurtres de sept jeunes femmes à Paris. Cette blague sur le viol a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux.

Devant les micros de @RTLFrance @afpfr @Qofficiel , à l’avant première du film J’accuse de Roman Polanski, @MichaelYoun se moque des viols et meurtres de femmes. https://t.co/9sTPjyLVwD — Alice Coffin (@alicecoffin) November 12, 2019

Quand @PaulLarrouturou et @MichaelYoun sont sur un bateau qui tombe à l'eau ?

La décence visiblement...

Au moins on sait où penche la team @Qofficiel pic.twitter.com/hQrdUT9BFY — ➡️ Charlie Bird Parker 💯 (@Chandleyr) November 12, 2019

Il est sérieux @MichaelYoun ??? Ou est le respect pour les victimes de guy george et de polanski ???#Jaccuse #Polanski pic.twitter.com/I33GEC3rVC — BerbèreDesAbesses. (@AbessesDes) November 12, 2019