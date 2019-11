NOUVEL AN France 2 mise pour la Saint-Sylvestre sur un trio d’animatrices pour présenter une émission intitulée « La chanson française fête son 31 »

Patrick Sébastien en 2017. — Jacques BENAROCH/SIPA

Une première depuis 2004 ! Patrick Sébastien n’animera pas le réveillon de la Saint-Sylvestre sur France 2. On sait désormais qui va le remplacer. France 2 mise le 31 décembre sur un trio féminin pour animer une émission intitulée La chanson française fête son 31. Ce programme sera coprésenté par Daphné Bürki (Je t’aime, etc.), Sophie Davant (Affaire conclue) et Faustine Bollaert (Ça commence aujourd’hui), selon les informations du Parisien. L’émission est produite par Daniela Lumbroso.

Les aficionados de Patrick Sébastien pourront le retrouver sur la chaîne concurrente à la Saint-Sylvestre. « Je serai bien à la télévision pour le réveillon du 31 décembre, mais sur TF1. Je ferai partie des invités de leur Grand Bêtisier », avait annoncé en octobre ce dernier à Télé Loisirs.

France Télévisions a décidé de se passer des services de Patrick Sébastien à partir de la rentrée 2019 après vingt ans de bons et loyaux services.