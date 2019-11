Comme TF1 et M6, Netflix lance déjà ses téléfilms de Noël, ici « Flocons d'amour » . — Copyright Steve Wilkie

Tous les samedis, 20 Minutes vous fait revivre les moments marquants de la semaine à la télé en regroupant les informations qui vous ont fait réagir sur notre site cette semaine.

Semaine du 2 au 9 novembre

Les téléfilms de Noël sont (déjà) de retour

A peine la Toussaint passée, voilà que les téléfilms de Noël ont déjà fait leur apparition sur M6, TF1, ou encore Netflix. Ces films apparaissent de plus en plus tôt chaque année : des programmatrices de chaîne ont expliqué à 20 Minutes que la demande des téléspectateurs est croissante. Le genre du téléfilm de Noël, très codé, s’adapte pourtant à l’air du temps et propose parfois un regard sur la société.

Un article à lire ici. Et là, retrouvez notre sélection de téléfilms de Noël en fonction de votre profil.

Julie Graziani virée de L’Incorrect après des propos « répugnants » sur LCI

« Qu’est-ce qu’elle a fait pour se retrouver au Smic ? Est-ce qu’elle a bien travaillé à l’école ? Est-ce qu’elle a suivi des études ? Et puis si on est au Smic, il ne faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. » Les propos sur LCI de Julie Graziani, alors éditorialiste à la revue L’Incorrect, on fait le tour des réseaux sociaux cette semaine. L’intéressée a annoncé jeudi avoir cessé sa collaboration avec la revue, mais c’est plutôt l’inverse : L’Incorrect, dont le directeur de la rédaction Jacques de Guillebon qualifie les propos de « répugnants », a décidé de se séparer de l’éditorialiste.

Le point sur cette polémique ici.

Canal+ lance la chaîne Olympia TV dédiée aux spectacles

Canal+ continue d’étendre l’éventail de chaînes thématiques et s’apprête à lancer Olympia TV, une chaîne dédiée aux spectacles vivants. Parrainée par Francis Huster, elle commencera à émettre le 21 janvier 2020. Une nouvelle cérémonie, les Olympia Awards, sera par ailleurs diffusée sur C8 et récompensera des humoristes et des musiciens. Le groupe Canal entend ainsi capitaliser sur la marque Olympia, la salle de concert mythique faisant également partie du groupe VIvendi.

On vous en dit plus sur cette nouvelle chaîne ici.

Dany Boon est en tournage pour Dix pour Cent

Les annonces concernant les invités de la quatrième saison de Dix pour Cent se multiplient. Dernier en date : Dany Boon. Le roi de la comédie et du box-office français est en tournage de l’épisode qui lui est consacré dans l’Oise, rapporte La Voix du Nord.

Et les producteurs aimeraient bien voir Gérard Depardieu dans la série...