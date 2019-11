Cyril Hanouna a accueilli son Guignol de l'info sur le plateau de «TPMP» — Capture écran C8

Lundi, Canal+ fêtait ses 35 ans. Et Cyril Hanouna a profité de l’occasion pour inviter mardi sur le plateau de Touche pas à mon poste une des gloires, et maintenant vestiges, de la chaîne cryptée : un Guignol de l'info ! Ni PPD, Sylvestre ou Jacques Chirac, mais sa propre marionnette. On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Le Baba de latex a ainsi assuré l’intérim et présenté les chroniqueurs, avant d’être rejoint par le vrai.

Cyril Hanouna a alors réitéré être fan des Guignols et annoncer qu’il espère les faire revenir : « Vous savez, mon rêve, c’est de relancer, peut-être un jour, même en prime ou en prime spécial, Les Guignols sur C8 ». Avant de lancer aux deux marionnettistes cachés sous la table : « J’espère que vous serez avec nous, si un jour on arrive à le faire ». Pour rappel, les Guignols se sont arrêtés en juin 2018, après trente ans d’antenne.