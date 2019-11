Canal+ va lancer la chaîne Olympia TV dédiée aux spectacles

Les célèbres lettres rouges de l'Olympia à Paris, ici en décembre 2017 en hommage à Johnny Hallyday — SEVGI/SIPA

Après Polar + et Grammophon +, Canal+ continue d’étendre l’éventail de chaînes thématiques réservées à ses abonnés avec la création d’Olympia TV. Cette nouvelle chaîne sera dédiée aux spectacles vivants, théâtre, humour, concerts, danse, cirque, magie… Elle commencera à émettre le 21 janvier 2020, et aura pour parrain Francis Huster.

Une chaîne salle de spectacle

La future chaîne, qui émettra uniquement en soirée, entre 20h et une heure du matin, proposera tous les jours un spectacle différent, ainsi qu’un magazine quotidien qui présentera l’actualité des spectacles et leurs coulisses. « Ce sera une chaîne salle de spectacles, qui aura pour ambition de montrer le meilleur de la culture à l’image de L’Olympia », a résumé Delphine Dewost, la directrice de la nouvelle chaîne. Selon elle, ce lancement répond à un triple constat : peu de spectacles sont proposés globalement à la télévision, le public a parfois du mal à s’y retrouver face à la profusion de concerts et de pièces, et les téléspectateurs habitant en dehors des grandes villes ont difficilement accès aux grandes salles. Les programmes d’Olympia TV seront également diffusés sur MyCanal, la plateforme en ligne du groupe.

Les Olympia Awards en décembre sur C8

En outre, C8 diffusera mi-décembre une nouvelle cérémonie, les Olympia Awards. Présentée par Antoine de Caunes, cette soirée diffusée en direct depuis L’Olympia récompensera des humoristes et musiciens élus par le public, avec un programme resserré : six prix seront décernés, dont un prix du Concert de l’année pour lequel le public pourra voter en direct.

Ces projets vont permettre à Canal+ de capitaliser sur la marque Olympia, salle parisienne mythique qui fait partie comme lui du groupe Vivendi. Une étape logique pour le groupe de Vincent Bolloré qui cherche depuis plusieurs années à développer des synergies entre ses différentes branches d’activités.

Plus d’humour et de stand-up

En outre, la chaîne cryptée et sa filiale thématique Comédie + misent déjà beaucoup sur les spectacles, avec un succès notable chez les abonnés ; 1,3 million ont regardé le spectacle de l’humoriste Blanche Gardin en octobre. Outre les prochains spectacles inédits à la télévision de Manu Payet, Florence Foresti et Ahmed Sylla, qui seront diffusés prochainement sur Canal+, Comédie + s’apprête à lancer une nouvelle scène ouverte pour repérer les prochaines stars du stand-up.