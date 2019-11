Chad Michael Murray, Jessy Schram et Teryl Rothery dans «La surprise de Noël», prochainement sur TF1. — Ryan Plummer / CROWN MEDIA

Les téléfilms de Noël font leur retour sur M6 et TF1 ce lundi.

Romances princières, amours sous la neige ou idylles exotiques au soleil… L’offre de téléfilms de Noël 2019 est abondante.

Pour s’y retrouver, racontez-nous le réveillon de vos rêves, on vous dit quel téléfilm de Noël regarder !

Préparez vos mouchoirs, un plaid et un chocolat chaud, les téléfilms de Noël sont de retour ! Ces programmes cheesy dégoulinants de bons sentiments et de lait de poule ont été déballés ce week-end sur Netflix, TMC et NRJ12, ils font leur grand retour ce lundi sur TF1 et M6, pionnier du genre en France, dès ce lundi, de 13h50 à 17h, à raison de deux téléfilms par après-midi.

Vous rêvez d'un réveillon sous la neige dans le cercle polaire

Vous avez toujours rêvez de passer Noël dans le cercle polaire sous la neige et au milieu des aurores boréales ? Le téléfilm inédit Mon Noël en Alaska, diffusé sur M6, est fait pour vous. Ashley Williams (How I met your mother) y campe Zoey Hathaway, une jeune femme qui ambitionne devenir pilote de ligne. Tout s’écroule lorsqu'elle hérite d’un ranch, une ferme de rennes en Alaska et, bien évidemment, du bel éleveur qui va avec, Alec Wynn, joué par Corey Sevier (Mistresses). Alors que Zoey souhaite revendre, Alec estime qu'elle sacrifie une demeure qui signifiait beaucoup pour lui et Gus, l’ancien propriétaire. Elle lui propose un marché, s’il l’aide à se débarrasser de la ferme, elle lui donnera 10% de la vente. Afin d’attirer de potentiels acheteurs, ils décident d’organiser une grande fête de Noël dans le ranch; Pourraient-ils tous les deux trouver le bonheur dans les circonstances les plus improbables juste avant Noël ?

Vous rêvez de fêtes de fin d'année au soleil à l’autre bout du monde

Si pour vous, Noël rime avec soleil et vacances à l’autre bout du monde, Un safari pour Noël, disponible sur Netflix, comblera toutes vos aspirations. Ce téléfilm inédit met en scène Kate Conrad, interprétée par Kristin Davis (oui, LA Charlotte de la cultissime Sex and the City), une New-yorkaise qui se fait plaquer par son mari à la veille de leur seconde lune de miel. Elle décide donc de partir en solo en Zambie. Sur place, elle fait la rencontre de Derek Holliston, un pilote bourru campé par Rob Lowe (impeccable en vieux playboy rescapé des eighties). Ils vont venir en aide à un éléphanteau orphelin, ce qui conduira Kate, ex-vétérinaire, à prolonger son séjour dans la réserve d’éléphants jusqu’à Noël. Le charme de Rob Lowe suffira-t-il à la convaincre de poursuivre son aventure africaine pour la vie ?

Vous rêvez d'un réveillon de Noël loin de votre famille

Il est facile d'imaginer un Noël où tatie Huguette part en claquant la porte après un débat houleux sur Eric Zemmour, la GPA ou encore #MeToo. Parce qu'il existe mille et une raisons de s’étriper autour de la dinde de Noël, le réveillon en famille peut vite rimer avec malaise, Let It Snow (Flocons d'amour en français), disponible le 8 novembre sur Netflix, peut vous sauver la mise. Cette adaptation d'un roman éponyme, co-écrit par Maureen Johnson, John Green (Nos Etoiles Contraires), et Lauren Myracle, met en scène trois contes de Noël et trois histoires d’amour entre ados bloqués ensemble, sans famille, la veille de Noël à cause d'intempéries. A l’affiche de ce long métrage, la star des Nouvelles Aventures de Sabrina Kiernan Shipka, mais aussi Shameik Moore (Spider-Man Into The Spider-Verse), la jeune star de YouTube Anna Akana, Jacob Balton (Spider-Man: Homecoming), Isabela Moner (Instant Family), Odeya Rush (Dumplin), Mitchell Hope (The Descendants), ou encore Liv Hewson (la fille de Drew Barrymore dans la série Netflix Santa Clarita Diet).

Vous rêvez d'un bal de Noël princier

Enfant, vous passiez les vacances de fin d’année devant les aventures de Sissi, depuis, vous aspirez à célébrer Noël dans une fastueuse salle de bal. ça tombe bien, la saga de Netflix A Christmas Prince a droit à un troisième volet. Après la rencontre entre Amber et le prince d’Aldovia, Richard, en 2017, après le mariage royal en 2018, place à l’héritier du trône. La suite, très attendue par les amateurs de guimauve couronnée, intitulé A Christmas Prince: The Royal Baby, sera disponible sur la plateforme de Los Gatos, le 5 décembre.

Vous rêvez d'un repas de Noël très gourmand

Une belle dinde aux marrons, des huîtres, du fois gras et une sublime bûche… Si l’évocation de Noël vous fait saliver, vous allez vous régaler avec La surprise de Noël, diffusé le 7 novembre sur TF1, qui raconte l’histoire d’amour entre Maggie (Jessy Schram, repérée dans Saving Grace) et Danny (Chad Michael Murray des Frères Scott) sur fond d'émission culinaire.

Vous rêvez d'un Noël traditionnel, tout simplement

Vous êtes un inconditionnel de Noël ? Du calendrier de l’avent aux boules de Noël en passant par l’emballage des cadeaux, cette période des fêtes de fin d’année est votre préférée. Alors, on vous recommande d’aller au cinéma le 27 novembre pour découvrir, Last Christmas, la romcom de Noël réalisée par Paul Feig (Freaks and Geeks) avec Emilia Clarke (Game Of Thrones), Henry Golding (Crazy Rich Asians) et Emma Thompson (Love Actually). Ce long métrage suivra les aventures de Kate, une jeune londonienne maladroite qui travaille dans une boutique de décorations de Noël. En bonus de ce film, la découverte d’un titre inédit et posthume de George Michaël. Puisque vous avez vu tous les téléfilms de Noël, on vous conseille deux inédits. Un nouveau chapitre pour Noël, diffusé ce lundi sur TF1, met en scène une maman divorcée, jouée par Scottie Thompson (NCIS : Enquêtes spéciales) qui s’installe avec sa fille de 8 ans pour les vacances de Noël dans la maison léguée par sa grand-mère. Elles passent leurs journées au Book Bea tandis que la propriétaire de la librairie décide de jouer les entremetteuses … Les souliers de Noëlle, diffusé le 19 novembre sur M6, suit l'employée d'un grand magasin dont la vie n'est pas des plus satisfaisantes, campée par Candace Cameron Bure (DJ dans La Fête à la maison). A l’approche de Noël, elle fait la rencontre de son ange-gardien (Jean Smart, une des vedettes de Watchmen) qui lui offre des chaussures qui lui permettent de revivre un de ses trois derniers Noëls… Une lointaine adaptation du classique Un chant de Noël de Charles Dickens. De quoi se mettre dans l’ambiance des fêtes de fin d’année en beauté.