Tous les samedis, 20 Minutes vous fait revivre les moments marquants de la semaine à la télé en regroupant les informations qui vous ont fait réagir sur notre site cette semaine.

Semaine du 27 octobre au 1er novembre

Les amateurs débarquent dans Objectif Top Chef

Il était contre… Non mais vraiment vraiment contre ! Finalement, Philippe Etchebest s’est laissé convaincre par la production de Objectif Top Chef. L’émission accueille donc cette année des cuisiniers amateurs, qui cherchent à décrocher leur billet pour Top Chef. Comme nous l’explique, le chef, la production a fait un sacré tri parmi les candidats pour ne garder que la crème de la crème, et a notamment exclu les cuisiniers attachants ou marrants mais médiocres. Ouf, l’assiette et l’honneur sont saufs.

Qui est (vraiment) payé pour passer à la télé ?

Et d’ailleurs, les candidats de Top Chef sont-ils payés pour leur participation ? Et les chroniqueurs de TPMP ? Et les invités récurrents des émissions de CNews ? Et les agriculteurs de L’amour est dans le pré ? Pour le savoir, et tout comprendre aux mystérieux systèmes de rémunération par contrats ou défraiement, nous avons mené l’enquête. Conclusion : tout le monde n’est pas logé à la même enseigne et un quart d’heure de gloire télévisuel ne rapporte pas forcément grand-chose.

Melissa Theuriau a convaincu Jamel d’accepter les caméras

Accepter des caméras dans les coulisses de la création de son nouveau spectacle ? Jamais. Jamel Debbouze s’est finalement laissé convaincre par… sa femme. Productrice, melissa Theuriau a imaginé un documentaire sur l’arrière-cuisine, qu’elle connaît bien, de la genèse d’un one-man-show d’humour. Même si ça n’a pas été facile et qu’il lui a fallu prendre du recul avec le sujet, la productrice est fière de son coup.

Apple TV + débarque

La guerre du streamingis coming. Alors que Netflix et Amazon sont déjà sur le champ de bataille, Disney et Apple fourbissent leurs armes. En attendant HBO, et d’autres… Apple est donc le nouvel acteur du streaming a lancé son offre, dans plus de 100 pays. Le contenu des films et séries n’est pour l’instant pas folichon mais on attend de voir ce que ça peut donner dans quelques mois.

