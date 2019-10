SERIES TELE « House of the Dragon » doit se dérouler 300 ans avant les événements de la saga mythique et raconter l’histoire de la Maison Targaryen, l’un des clans de la série médiévale et fantastique

John Bradley-West et Kit Harington dans la saison 1 de «Game of Thrones». — HBO

Une préquelle pour Game of Thrones. La chaîne de télévision américaine HBO a commandé une série parente de sa saga légendaire, qui sera intitulée House of the Dragon, a annoncé sa maison mère WarnerMedia mardi, lors de la présentation de sa nouvelle plateforme de streaming, HBO Max.

Cette annonce intervient quelques heures seulement après celle de la mise aux oubliettes de Bloodmoon, la préquelle qui devait mettre en scène Naomi Watts et devait se dérouler plusieurs millénaires avant les événements de GoT.

Co-créée par George R.R. Martin, l’auteur des livres dont est tiré Game of Thrones, et le scénariste Ryan Condal, House of the Dragon se passe elle 300 ans avant et raconte l’histoire de la Maison Targaryen, l’un des clans de la série médiévale et fantastique. La date de sortie n’a pas été annoncée, mais les fans pourront à terme la regarder sur HBO Max, qui sera disponible à partir de mai 2020 aux Etats-Unis, pour 14,99 dollars par mois.

Attirer un public plus féminin

Fidèle à ses choix historiques, HBO Max proposera des dizaines d’autres grands noms et marques populaires, de la série Friends aux films Batman, pariant sur la qualité plutôt que sur la quantité, pour se différencier de ses concurrentes. Elle a ainsi acquis les droits exclusifs des 23 saisons de la série animée satirique South Park, qui viendront s’ajouter à d’autres comédies à succès, comme Big Bang Theory.

En termes de contenus originaux, la plateforme entend attirer un public plus féminin. Elle offrira notamment une série de science-fiction dirigée par Ridley Scott, Raised by Wolves («Elevés par les loups »).

HBO s’est surtout fait connaître par ses séries destinées aux adultes, des « Sopranos » à « Westworld », mais WarnerMedia entend ratisser beaucoup plus large pour sa nouvelle plateforme, qui sera en compétition avec Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Apple TV +, Hulu, Peacock (NBCUniversal), etc. Les enfants devraient donc aussi y trouver leur compte avec « Sesame Street » ou « La Grande Aventure Lego », par exemple. La filiale de l’opérateur télécom AT & T a aussi promis des nouveaux dessins animés de la série « Looney Tunes ».