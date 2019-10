Le polémiste Eric Zemmour. — Alain ROBERT/SIPA

Fini le direct pour Eric Zemmour sur CNews. Comme l’a révélé francetvinfo.fr, confirmé par CNews à 20 Minutes, Face à l'info, l’émission quotidienne où officie le polémiste depuis le 14 octobre, ne sera plus diffusée en direct. Le programme sera désormais préenregistré entre 20 et 30 minutes plus tôt, dès ce mardi, et diffusée à son horaire habituel, à partir de 19 heures.

Conserver la maîtrise éditoriale

Il s’agirait d’une décision prise par la direction générale de Canal+, précise francetvinfo.fr, pour suivre les préconisations du comité d'éthique du groupe afin de conserver la maîtrise éditoriale des propos diffusés dans l’émission. Une décision qui devrait soulager l’animatrice Christine Kelly, qui avait reconnu auprès de Cyril Hanouna dans Balance Ton Post, qu’il était « compliqué nerveusement » d’avoir Eric Zemmour sur le plateau. « Il faut avoir une attention exacerbée pour écouter tout ce qui se dit, pour éviter effectivement les dérapages. D’autant plus qu’un dérapage ne se voit pas à l’instant T. Même le CSA va prendre des jours et des jours et des mois pour analyser », expliquait-elle, même si elle ne remettait pas en cause la présence du polémiste dans l’émission.

Pour rappel, depuis l’arrivée d’Eric Zemmour sur CNews, de nombreux appels au boycott ont suivi, notamment de la part de la CGT ou de La France insoumise.