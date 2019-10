View this post on Instagram

On dirait une vieille photo de famille. Non..., c’est une vieille photo de famille. Tu as été la grand mère la plus classe, la plus juste, la plus forte, la plus cocasse et la plus belle de ma vie de comédienne. Tu m’as tant appris. Je garderai ton sourire si chaud, dans mon cœur. Pascale, tu étais une grande dame et tu vas nous manquer à tous. @ceciliahornusoff #pblv