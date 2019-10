Sylvie Tellier à Paris, en octobre 2019. — MEIGNEUX/PAR COEUR GALA/SIPA

Une femme trans candidate au titre de Miss France ? Sylvie Tellier ne « s’[y] opposera pas », a-t-elle déclaré dans une interview publiée par Le Parisien ce lundi.

La directrice générale de la société Miss France souligne que « ce n’est pas interdit par le règlement » : celui-ci indique que, pour concourir, il faut « être de sexe féminin » et non « né de sexe féminin » – comme le mentionnait « le vieux règlement de Geneviève de Fontenay ».

Si une personne ayant effectué une transition de genre « et ayant un état civil féminin, se présente au concours Miss France, nous ne sommes pas la police, je ne vais pas lui faire passer de visite médicale », a expliqué Sylvie Tellier à nos confrères.

« Nous suivons le choix du public »

« Si une jeune femme trans se présente à Miss France et que le public l’élit, on ne s’y opposera pas, parce que nous suivons le choix du public », a-t-elle ajouté. « De toute façon, je ne pense pas que les Français soient prêts à élire une Miss trans. Et s’ils ne sont pas prêts, il n’y aura pas de Miss trans ».

D’autres pays sont bien plus en avance que la France sur ce sujet. La Belgique accepte les candidates trans – en 2015, Céline Van Den Bossche avait ainsi pu concourir pour le titre de Miss Flandre-Occidentale. En Espagne, Angela Ponce a été sacrée Miss Espagne avant de devenir la première femme trans en lice pour Miss Univers.