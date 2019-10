DIVERTISSEMENT Les téléspectateurs en appellent à des règles plus simples et plus justes

Clara Morgane après son élimination surprise de « Danse avec les stars », elle cherche ceux qui ont voté contre elle — Philippe Le Roux/TF1

Le monde va mal, très mal. Dernière preuve en date samedi avec l’élimination surprise de Clara Morgane de Danse avec les stars. Ce sixième numéro de la saison 10 a montré les limites des règles du concours de danse, où le vote du public est roi. En dépit des notes des juges, et parfois du bon sens.

Les danseurs encore en compétition ont dû danser avec de jeunes prodiges de la discipline âgés de 8 à 13 ans. Clara Morgane et son partenaire Maxime Dereymez ont ainsi bluffé les juges avec un jive sur Proud Mary pour un total de 33 points. Même si Sami El Gueddari et Fauve Hautot ne sont jamais loin.

#DALS

Quelqu'un peut me dire a quoi servent les juges et leur classement ? pic.twitter.com/ycZfbskv1c — spartanus 2 (@2_spartanus) October 26, 2019

Les votes du public c'est un grand mystère #DALS pic.twitter.com/HoIiGqQoSU — bla bla bla (@sbvfsl) October 26, 2019

Appels à changer les règles

Mais Clara et Maxime ont fait la différence, et pris l’avantage, lors du concours de portées. Les voilà premiers du classement de la semaine, et résultat, le public les a envoyés en face-à-face contre Ladji Doucouré et Inès Vandamme.

Et avec 44 % des votes, Clara Morgane a été éliminée, à la grande surprise du public. A priori pas celui qui a voté donc, mais l’autre, qui s’est déchaîné sur les réseaux sociaux et en appelle à changer les règles.

🛑 Il est temps de modifier certains règles du jeu ‼️

- Le 1er couple du classement se qualifiera automatiquement pour la semaine prochaine.

- Le dernier couple du classement ira en face à face direct #DALS pic.twitter.com/nf9GiJ792x — Blend (@ShaqiriBlend) October 26, 2019