Charlotte De Turckheim dans le téléfilm «Meurtres à Belle-Île» sur France 3 — Philippe Le ROUX / FTV / A PRIME GROUP

Elle semble déjà loin l’époque où TF1 trustait les audiences du week-end, et plus particulièrement du samedi soir. Une nouvelle fois, la première chaîne a dû laisser sa place de leader à France 3 et son téléfilm. Vous étiez 4,3 millions devant l’inédit Meurtres à Belle-Île avec Charlotte de Turckheim, pour une part de marché de 22,5 %. Danse avec les stars suit avec 3,3 millions de fidèles et une part de marché de 17,6 %. C’est un tout petit plus que l'édition de la semaine dernière, dont l’audience était la pire de l’histoire du programme.

France 2 a fêté les 130 ans de la Tour Eiffel avec un concert événement devant 2,3 millions de téléspectateurs (12,8 % de PDA). La série Instinct clôturait sa première saison sur M6, avec 1,5 million de personnes pour apprécier le show d'Alan Cumming. Les Echappées belles de France 5 restent fidèles au poste avec 830.000 téléspectateurs (4,3 % de PDA), mais la déception vient de La nuit de rêve de Bigflo et Oli, et seulement 300.000 rêveurs (1,7 % de PDA).