Le revival de « Beverly Hills » sera diffusé sur TMC à partir du 10 novembre. — Copyright Shane Harvey/FOX

Semaine du 20 au 26 octobre

La victoire de Soan à The Voice Kids

La saison 6 de The Voice Kids s’est terminée le vendredi 25 octobre sur une victoire de Soan. Le jeune chanteur de 11 ans, dans l’équipe d' Amel Bent, qui l’avait repêché en demi-finale, est le premier garçon et le premier réunionnais à gagner la version junior du concours de chant. Il a ému les coachs et le public avec sa reprise de SOS d’un Terrien en détresse, de Daniel Balavoine. Pendant la finale, le public a aussi appris qui allait remplacer Amel Bent dans le fauteuil de coach, celle-ci rejoignant le jury de The Voice. Et c'est Kendji Girac, grand gagnant de The Voice, saison 3, qui prendra sa place !

Le CSA a mis LCI en garde pour avoir diffusé le discours de Zemmour

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a reçu quelque 400 plaintes de téléspectateurs à la suite de la diffusion par LCI du discours islamophobe d’Eric Zemmour à la « Convention de la droite ». Ces plaintes ont été transmises jeudi par le CSA au procureur de la République de Paris, avec « les éléments en sa possession (…) pouvant être utiles à l’enquête ouverte pour " injures publiques " et " provocation publique à la discrimination, la haine ou la violence " ». Le CSA en a également appelé « à la responsabilité des médias audiovisuels ». Le soir même dans TPMP, Christine Kelly s’est exprimée sur la présence d’Eric Zemmour dans son émission depuis le début de la semaine. L’arrivée du polémiste sur CNews a causé une forte grogne en interne, et la CGT et la France insoumise ont annoncé leur boycott de la chaîne.

Des frères contorsionnistes épatants dans La France a un incroyable talent

Ils ont 15 et 16 ans, et leurs corps ont l’air élastiques. Les Dirabi, deux frères contorsionnistes, ont épaté le jury et le public lors de leur audition pour La France a un incroyable talent, diffusée dans le premier épisode de la 14e saison de l’émission, mardi. « On aurait dit un truc qui vient d’Ikea ! », s’est exclamée Hélène Segara à l’issue de leur performance.

Le revival de Beverly Hills va être diffusé sur TMC

La bande de la série Beverly Hills, que les adolescents des années 1990 ont pu suivre sur TF1, va revenir à partir du dimanche 10 novembre à 21h05 sur TMC. Ce revival intitulé Beverly Hills – BH90210 comporte six épisodes inédits avec plusieurs acteurs originaux, dont Tori Spelling, Jennie Garth et Jason Priestley. Mais attention, ce n’est pas une suite classique mais une série qui mêle la réalité à la fiction.

