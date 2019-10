Le danseur Jamsy émeut le jury dans «La France a un incroyable talent» — 20 Minutes

On continue les auditions de La France a un incroyable talent. L’émission a repris mardi dernier sur M6, pour une quatorzième saison, avec un jury constitué de Marianne James, Hélène Segara, Eric Antoine et Sugar Sammy.

La semaine dernière, 20 Minutes vous faisait découvrir les Dirabi, un duo de frères adolescents contorsionnistes. Mardi prochain, vous pourrez assister à la performance… enflammée de Jamsy, danseur spécialisé en krump, une danse urbaine née dans les années 1990, à voir dans la vidéo ci-dessus.

« Jamsy est vrai dans sa danse »

Le jeune homme est un ami de Dakota et Nadia, les finalistes de la saison précédentes qui avaient conquis le jury en figurant une scène de violences conjugales avec la danse. Jamsy les a rencontrés « lors d’un battle » et les deux danseurs sont venus le soutenir. « Ce que Jamsy a de singulier dans sa danse, c’est qu’il est vrai, raconte Dakota. Toutes ces fêlures qu’il a eues dans sa vie, il s’en sert dans sa danse et c’est ça qui moi me touche le plus chez lui. »

Jamsy a subi un grave accident à l’âge de 4 ans : en partie brûlé par une bougie, il a dû recevoir une greffe de peau. Il raconte avec sa danse cette épreuve, et les difficultés qui en ont résulté, notamment les moqueries qu’il a subies… de quoi faire échapper une larme à Hélène Segara.

Avec sa danse inspirée, Jamsy pourra peut-être succéder au sosie vocal de Johnny Hallyday, Jean-Baptiste Guégan, qui avait remporté la précédente édition de La France a un incroyable talent.