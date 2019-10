Soan est le grand gagnant de la sixième édition de « The Voice Kids ». — Lionel Guericolas / ITV / TF1

Il a fini sa prestation en larmes. Soan, 11 ans, a bouleversé les coachs, sa famille et le public de The Voice Kids vendredi soir avec son interprétation de SOS d’un Terrien en détresse de Daniel Balavoine. Le vainqueur de Kid Créole en 2018 est le premier garçon et le premier réunionnais à avoir remporté The Voice Kids. Il a par ailleurs offert une belle victoire à sa coach Amel Bent, pour sa dernière participation à la version junior du télécrochet. Il a confié sa fierté à 20 Minutes.

Comment te sens-tu après avoir remporté The Voice Kids ?

Je n’y crois pas, je suis très content, et fatigué. Je suis très fier d’être le premier garçon à gagner le concours ! Et mes parents aussi sont très heureux pour moi.

Comment as-tu fêté ta victoire ?

J’ai fêté ça avec la famille et tous les amis qui ont fait The Voice Kids, on a fait la fête à l’hôtel. Je suis allé me coucher à trois heures du matin !

Comment a réagi ta coach, Amel Bent, après ta victoire ?

Amel, elle le réalisait pas qu’on avait gagné ! Hier, elle n’arrêtait pas de me regarder et de me répéter « Soan… T’as gagné ! ». Mon premier coach Soprano m’a aussi félicité, il m’a dit de continuer à chanter.

Tu as été très ému par SOS d’un Terrien en détresse, et tu as dit que la chanson avait un sens « particulier » pour toi. Pourquoi ?

A La Réunion, on a une histoire qui dit que les petits oiseaux rouges qu’on voit sont nos proches qui sont partis, et cette chanson m’y a fait penser [N.D.LR., la chanson dit notamment « J’aimerais mieux être un oiseau »]. J’aime bien toutes les chansons que j’ai chantées pendant l’émission, et celle-là c’est une chanson qui me touche beaucoup. Je voulais partager cette émotion avec tout le monde.

Qu’est-ce que tu retiens de cette aventure ?

J’ai noué plein de liens, plein d’amitiés magnifiques. C’est le truc le plus beau, tous les moments qu’on a vécus ensemble avec les amis ! J’espère qu’on pourra rechanter ensemble un jour. J’ai aussi appris pas mal de techniques vocales.

Les gagnantes de The Voice Kids ont intégré des groupes ou participent à des concours pour enfants, est-ce que c’est quelque chose que tu voudrais faire ?

Intégrer un groupe, je ne sais pas trop, mais faire un concours je pense que ça pourrait m’intéresser !

Qu’est-ce que tu as prévu pour la suite ?

On rentre lundi matin à la Réunion… Et je vais continuer à chanter, avec mon papa. Et puis je vais retourner à l’école – les copains étaient contents que je participe à The Voice Kids, et fiers de moi. J’aimerais bien être chanteur professionnel, mais si je peux pas je ferai un autre métier !