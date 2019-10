Kendji Girac est le premier candidat de The Voice à devenir coach. — Guillaume Gaffiot/Bestimage

De talent à coach, il y aura eu une victoire, six années et trois albums pour Kendji Girac. Le vainqueur de la saison 3 de The Voice, 23 ans, récupère le fauteuil de coach laissé par Amel Bent pour la saison 7 de The Voice Kids, qui sera diffusée en 2020. C’est la première fois qu’un ancien candidat de The Voice devient coach.

#TheVoiceKids

Nouvelle saison, nouveau coach ✌️

Pour la 1ere fois, un vainqueur de The Voice s’installe dans le fauteuil de coach ! 🔥

Bienvenue à la maison, @GIRACKENDJI ! 👏 pic.twitter.com/CSgtHaE5M9 — The Voice Kids Officiel (@TheVoice_TF1) October 25, 2019

La chanteuse aura terminé son parcours dans The Voice Kids en beauté, puisque c’est le candidat de son équipe, Soan, qui a remporté la sixième édition du concours junior, le premier garçon à y parvenir. La coach intégrera la prochaine saison de la version adulte, aux côtés de Marc Lavoine, Pascal Obispo et Lara Fabian.

« Ici j’ai complètement renoué avec ma vie d’artiste »

Amel Bent est revenue sur son parcours dans l’émission, et a déclaré avoir trouvé « des amis, des gens qui comptent pour [elle] » en se tournant vers les autres coachs. « Ici j’ai complètement renoué avec ma vie d’artiste, puisque je l’avais oubliée. Alors vraiment cette aventure de The Voice Kids, elle m’aura marquée à vie. »

« Il nous fallait un remplaçant qui soit à la hauteur de votre talent, de votre sincérité », a rappelé Nikos Aliagas à la chanteuse, avant de lancer la vidéo annonçant l’arrivée de Kendji Girac dans l’émission. « Vous allez le bizuter ou pas ? », a-t-il ensuite demandé aux autres coachs. « Ah c’est obligé, c’est la famille », « un petit peu ! » ont répondu Soprano et Jenifer d’une même voix.