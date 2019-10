Soan, de l'équipe d'Amel Bent, a remporté la saison 6 de « The Voice Kids ». — Lionel Guericolas / ITV / TF1

Il est le premier garçon à avoir gagné The Voice Kids. Soan, 11 ans, de l’équipe d' Amel Bent, a remporté ce vendredi soir la sixième saison du télé-crochet pour enfants, en direct sur TF1.

Le jeune garçon avait marqué le public et les coachs en demi-finale, le 18 octobre, avec son interprétation de Redemption Song, de Bob Marley. Pour la finale, il est revenu à la chanson française avec SOS d’un Terrien en détresse de Daniel Balavoine, une chanson difficile qu’il a interprétée sous les yeux émus de sa famille et des coachs.

« Tu es magique »

Amel Bent, puis les trois autres coachs, ont rejoint sur scène un Soan en pleurs à la fin de sa prestation. « Tu es magique », lui a répété sa coach. « Cette chanson c’était particulier pour moi », a ensuite déclaré le garçon au micro de Nikos Aliagas. « Elle est aussi particulière pour moi, tu sais », a répondu l’animateur, rendant hommage à Grégory Lemarchal qui avait interprété le morceau dans Star Academy. « Ce que j’aime [chez Soan, c’est que] c’est une boule d’émotions », a affirmé Amel Bent, revenue dans son fauteuil de juré.

Retenu pour le Tour Final avec Natihei, de l’équipe de Jenifer, Manon, de celle de Patrick Fiori, et Philippe, de celle de Soprano, Soan a ensuite interprété We are the world, d’USA for Africa, en duo avec Amel Bent, accompagnés par un chœur d’enfants. Après le Tour Final, le « super coach » Florian Pagny a interprété Si une chanson, et Mika est monté sur scène pour Dear Jalousy, son nouveau titre.

Puis l’heure est enfin arrivée pour les coachs, les talents et les invités réunis sur la scène de découvrir le nom du gagnant de The Voice Kids 2019, Soan. Le garçon à la mèche bleu a sauté de joie en entendant son nom, avant de recevoir le trophée des mains d’Emma, la gagnante de l'an dernier.

Déjà gagnant de Kid Créole

Le garçon à la mèche bleu, originaire de La Réunion, connaissait déjà les télécrochets : il avait remporté Kid Créole en 2018. Il avait convaincu les quatre coachs lors des auditions à l’aveugle avec une chanson traditionnelle réunionnaise. D’abord membre de l’équipe Soprano, Soan a terminé l’aventure dans l’équipe d’Amel Bent après la demi-finale.

La finale de The Voice Kids a été suivie par 3,72 millions de personnes en moyenne, selon Médiamétrie, soit 20,3 % de parts d’audience (PDA), permettant à TF1 de dominer les audiences de ce vendredi soir. Il s’agit toutefois de la plus faible performance pour une finale de l’émission, rappelle Puremedias. La semaine dernière, la demi-finale avait réuni 3,04 millions de personnes, le plus bas pour l’émission. L’an dernier, la finale de la saison 5 avait été suivie par 4,10 millions de téléspectateurs.