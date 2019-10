TELEVISION Depuis mardi, l'after de «La France a un incroyable talent» est présenté par l'humoriste Donel Jack'sman et non plus Jérôme Anthony

Jérôme Anthony a animé le concert «Stars à Juan», le 11 juillet 2019. — SYSPEO/SIPA

Mardi, La France est un incroyable talent est revenue sur M6 pour une quatorzième saison. Si les fidèles – ils étaient 3.3 millions au rendez-vous – ont retrouvé les ingrédients habituels de l’émission, mélange de prestations époustouflantes et de performances improbables, ils auront aussi noté l’arrivée de Donel Jack’sman à la présentation de l’after, en deuxième partie de soirée, en remplacement de Jérôme Anthony.

« Ça n’a pas été un changement. Jérôme est parti des mois avant l’arrivée de Donel Jack’sman. Il aimait l’émission, l’animait parfaitement bien. Ce sont des cycles. Quand j’ai vu que la place se libérait, je me suis dit que ça serait bien de mettre un humoriste aux commandes », avait déclaré en conférence de presse le magicien et membre du jury Eric Antoine, selon des propos relayés par Télé Loisirs.

Bonsoir les amis, j’ai liké quelques messages hier sur @LFAUIT c’était ma façon de remercier le soutien, en les survolant rapidement, j’avoue que ça n’était pas ma meilleure soirée. Et je n’ai rien contre le nouvel animateur que je ne connais pas 😘👍 — Jerome Anthony (@JeromeAnthonyM6) October 23, 2019

« Je n’ai rien contre le nouvel animateur que je ne connais pas »

Ce mercredi soir, sur Twitter, Jérôme Anthony n’a cependant pas caché une certaine amertume. « J’ai liké quelques messages [mardi] sur La France a un incroyable talent, c’était ma façon de remercier [pour] le soutien, en les survolant rapidement, j’avoue que ça n’était pas ma meilleure soirée », a-t-il écrit. Et d’ajouter : « Je n’ai rien contre le nouvel animateur que je ne connais pas. »

Si l’on jette un œil aux messages – une trentaine – auxquels Jérôme Anthony fait référence, tous déplorent de ne plus le voir présenter le programme. « Oh ça m’énerve ! La France a un incroyable talent, ça continue sans Jérôme Anthony, c’est pas la même chose », s’agace une internaute. « On lance le [hashtag] #rendeznousjerome car lè c’est pas possible. Jérôme Anthony, [t’inquiète], l’année prochaine, tu reviens », s’emballe une autre. « Nan nan nan nan, moi ça me va pas ces changements… Ma 2e partie de soirée c’est toi [Jérôme Anthony], voilà, on discute pas », a tweeté de son côté Laurence Boccolini.

Après avoir animé cette émission 9ans la chaîne a tout fait le droit d’avoir envie de tenter d’autres choses... rien n’est figé dans ce métier. Et Il y a de chouettes émissions à venir 😘👍🤞 — Jerome Anthony (@JeromeAnthonyM6) October 23, 2019

Dans un deuxième tweet, posté également mercredi soir, Jérôme Anthony s’est montré philosophe, tout en laissant entendre que son départ de La France a un incroyable talent, ça continue n’était pas de son fait. « Après avoir animé cette émission neuf ans, la chaîne a tout fait le droit d’avoir envie de tenter d’autres choses… Rien n’est figé dans ce métier. Et il y a de chouettes émissions à venir. »