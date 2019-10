Le duo Dirabi dans «La France a un incroyable talent». — Capture d'écran M6

La France a un incroyable talent revient ce mardi, à 21h05 sur M6, pour une quatorzième saison. Parmi les candidats de cette première soirée d’auditions, les Dirabi, un duo de frangins, âgés de 15 et 16 ans, aux corps élastiques.

Avec leur numéro de contorsion, que 20 Minutes vous propose de découvrir en vidéo ci-dessous, ils ont bluffé le jury et le public qui leur ont réservé une ovation debout.

« C’est étrange et beau »

« Je ne sais pas comment vous avez été monté, démonté… On aurait dit un truc qui vient d’Ikea ! », s’est exclamée Hélène Segara à l’issue de leur performance. Sugar Sammy​ lui non plus n’en croyait pas ses yeux : « C’est étrange et beau », a glissé l’humoriste québécois, épaté.

Les deux frères contorsionnistes succéderont-ils à Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday qui a remporté la saison précédente de La France a un incroyable talent en décembre ? Ils semblent en tout cas avoir de sérieux atouts pour prétendre à une place en finale.