SOUVENIRS, SOUVENIRS Le 20 octobre 2001, TF1 lançait le télécrochet qui sera remporté quelques mois plus tard par Jenifer

Jenifer lors d'un concert à Nice, en mars 2019. — SYSPEO/SIPA

Les enfants qui sont nés le jour du lancement de la Star Academy sur TF1 sont désormais majeurs… On n’avait pas vraiment vu arriver ce coup de vieux, mais ce dimanche, Jenifer, la lauréate de la première saison du télécrochet s’est chargée de nous rappeler que le temps file.

« ll y a 18 ans, jour pour jour, je me présentais à vous dans une émission de télé qui allait chambouler ma vie, a tweeté la chanteuse. J’avais à peine 18 ans et je n’imaginais même pas aller jusqu’au bout de cette aventure mais surtout, je n’aurais jamais pensé que l’amour que vous me portiez à l’époque resterait aussi fort et intacte tant d’années après. »

On a grandi ensemble, on a vécu tellement de beaux moments, traversé tant de routes, partagé tant de regards, tant de mots, tant de larmes, .... je vous dois tellement.... Je vous aime#staracademy #strarac #18ans #merci #oncontinue — Jenifer (@JeniferOfficiel) October 20, 2019

L’artiste s’est adressée directement à son public : « On a grandi ensemble, on a vécu tellement de beaux moments, traversé tant de routes, partagé tant de regards, tant de mots, tant de larmes…. Je vous dois tellement… Je vous aime. »

Neuf saisons et des révélations

Le 20 octobre 2001, seize candidates et candidats, âgés de 18 à 30 ans, pénétraient pour la première fois, dans le château des Vives Eaux à Dammarie-lès-Lys (Seine-et-Marne) pour y vivre, y suivre des cours de chant, de danse et de sport, et y être évalués chaque semaine… le tout sous le regard des caméras.

L’émission a duré huit saisons (entre 2001 et 2008) sur la première chaîne et a connu une neuvième saison sur NRJ 12 en 2012. Outre Jenifer, la Star Ac' a révélé des artistes tels que Oliva Ruiz, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé, Grégory Lemarchal, Sofia Essaïdi et Quentin Mosimann.