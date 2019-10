C'EST NON OK pour les talents, mais l’émission de M6, qui revient mardi, apporte aussi son lot de candidats refusés

— L.Breton/M6

La France a un incroyable talent. M6 ne cesse de nous le répéter depuis 13 ans (enfin dix, parce que l’émission ne s’appelait que Incroyable Talent lors des trois premières saisons). Assurément, le programme a su dénicher des perles rares comme l’humoriste Laura Laune, Eric Antoine, mais aussi Franky Zapata, l’homme qui a traversé la Manche avec son flyboard, ou encore Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday disque d'or en seulement deux semaines.



Mais imaginez un peu. Chaque saison, les auditions se déroulent sur quatre ou cinq jours, et ce pendant six à huit heures. Cela en fait, du monde qui défile devant Hélène Ségara, Marianne James, Eric Antoine et Sugar Sammy, les quatre jurés de cette quatorzième saison. Parmi ces centaines de candidats, impossible de n’avoir que des David Copperfield et Beyoncé en herbe. Il y a donc des fois où la magie opère, et d’autres fois où la mayonnaise ne prend pas du tout. Résultat : les quatre coachs appuient sur leur buzzer et les lumières s’éteignent. C’est le prix d’un bon moment de télévision.

« Ce sont des bons clients pour la télévision »

Mais à quoi servent ces candidats qui ne restent que quelques secondes sous le feu des projecteurs ? « On les appelle les “what the fuck”, explique Eric Antoine. Ils ne sont pas là pour avoir quatre croix, ils sont là pour être sur le fil, ils commencent leur numéro de funambule, et on ne sait pas de quel côté ils vont tomber. On ne sait pas si c’est de la nullité la plus totale ou du génie. » L’effet de surprise est donc total pour les quatre juges, participant à la spontanéité de leurs réactions.



Marianne James, dont c’est la deuxième saison, connaît bien le principe des casseroles, elle qui a officié dans Nouvelle Star pendant quatre ans. « Ce sont des bons clients pour la télévision. Ce sont des gens atypiques, ils arrivent avec des certitudes. C’est perché mais en même temps, il se passe quelque chose. Vous êtes client ou pas, mais ils viennent avec un concept. Est-ce qu’ils iront en finale ? Peut-être pas, mais ils ont tous quelque chose, ils ne sont pas là par hasard », concède-t-elle.

Une aubaine pour « LFAUIT » et pour les talents

« Ils sont nécessaires, absolument utiles. Est-ce qu’on se sert d’eux ? Oui. Est-ce qu’ils se servent de nous ? Oui. Ils savent ce à quoi ils s’attendent », insiste Marianne James. L’émission est un bon plan pour les talents (pas si talentueux que ça), car elle leur apporte une notoriété rapide, même s’il ne s’agit, dans la plupart des cas, que d’un simple quart d’heure de gloire. En quelques minutes seulement, les artistes amateurs ou professionnels se font connaître de plus de trois millions de téléspectateurs.



David Ginola, qui anime le programme, indique que « s’il n’y avait que d’immenses talents dans cette émission, ce serait ennuyeux. » Selon lui, un talent show ne peut pas se baser uniquement sur des prestations hors du commun. « Ces personnes qui ont quatre “non” amènent une coupure, on a besoin de se relâcher. L’émission n’est pas juste une émission de talents, il y a de la place pour tout le monde. » Outre les nombreux magiciens, chanteurs et acrobates, La France a un incroyable talent a besoin de choses plus loufoques pour faire la balance et mettre en valeur ceux qui ont un vrai don.