VU A LA TELE Coups de cœur, moments forts et clashs… « 20 Minutes » vous raconte les meilleurs moments télé de la semaine

Jean-Michel Martial est décédé le 17 octobre. — DELALANDE/SIPA

Tous les samedis, 20 Minutes vous fait revivre les moments marquants de la semaine à la télé en regroupant les informations qui vous ont fait réagir sur notre site cette semaine.

Semaine du 13 au 19 octobre

Jean-Michel Martial, acteur de Profilage et Edmond, est décédé

Des personnalités du grand et du petit écran, mais aussi de la politique, lui ont rendu hommage. L’acteur, metteur en scène et doubleur d’origine guadeloupéenne Jean-Michel Martial est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi des suites d’une longue maladie. Il avait 67 ans. Nombreux étaient ceux qui ont rendu hommage à sa gentillesse, à son talent d’acteur et à son engagement pour les Outre-mer.

Thierry Samitier accusé de viol par une anonyme dans TPMP

Le 8 octobre, Mediapart revenait sur l’arrêt brutal de la pièce de l’acteur Thierry Samitier, Boeing Boeing : selon le média d’investigation, deux actrices avaient déposé une main courante contre leur collègue après qu’il a eu des comportements déplacés. L’acteur de Nos chers voisins s’est défendu deux jours plus tard sur le plateau de Touche pas à mon poste. Mercredi, l’émission de Cyril Hanouna a diffusé en direct le témoignage d’une femme se faisant appeler Deborah, qui accuse Thierry Samitier de viol.

Netflix a dévoilé la bande-annonce de son émission de cuisine

C’est du gâteau ! pourra-t-elle concurrencerObjectif Top Chef ou Le Meilleur pâtissier ? Netflix a dévoilé lundi la bande-annonce de la version française de Nailed it, son émission de pâtisserie déjà déclinée au Mexique. Cette version sera présentée par Artus, secondé par la cheffe et ancienne candidate de Top Chef Noémie Honiat. Le but : de piètres pâtissiers amateurs doivent tenter de reproduire des pâtisseries complexes, avec souvent des résultats catastrophiques.

Un journaliste infiltré dans une « thérapie de conversion » pour M6

M6 a diffusé dimanche un numéro d’Enquête exclusive sur l’homophobie dans le monde. Une partie du documentaire réalisé par Michaëlle Gagnet se déroule aux Etats-Unis, et se penche sur les « thérapies de conversion », supposées servir à faire devenir hétérosexuelles des personnes homosexuelles. Le journaliste français Félicien Cassan s’est infiltré dans l’un de ces stages avec une caméra cachée. Il a raconté à 20 Minutes cette expérience « enrichissante et révoltante ».

