La rencontre de Joséphine, ange gardien et Dix pour cent. Dominique Besnehard a annoncé à l’AFP ce vendredi que Mimie Mathy et Franck Dubosc seront au casting de la quatrième saison de Dix pour cent. Il a précisé que Jane Fonda, qui avait été approchée par la production, a « décliné », « prise par une série sur l’écologie ».

« Franck Dubosc n’a pas peur de se mettre en abîme » et il « a participé à l’écriture » de cette dernière saison « très insolente et en décalage », a assuré Dominique Besnehard. « Mimie Mathy a énormément d’humour. Elle a réécrit en disant que ça n’allait pas assez loin. Ça va être très drôle et je pense que ses séquences seront d’anthologie, on s’en souviendra longtemps », a-t-il prévenu.

« Une fin de saison un peu fermée »

Et de confirmer que la quatrième saison de cette série diffusée sur France 2 devrait être la dernière : « Je pense vraiment qu’on s’arrêtera là. D’ailleurs, on a une fin de saison un peu fermée », a-t-il précisé.

Dix pour cent raconte les aventures d’une agence parisienne spécialisée dans la gestion de la carrière de stars du cinéma, et met en scène de vraies célébrités (Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, Monica Bellucci…) qui jouent leur propre rôle avec autodérision. Les trois premières saisons, diffusées sur France 2, sont disponibles sur Netflix.

20 Minutes avec AFP