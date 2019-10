Eric Zemmour à Nice en juin 2016 — BEBERT BRUNO/SIPA

Il sera donc bien là, à l’antenne de CNews, en quotidienne à partir de lundi prochain. Selon une information des Jours, confirmée par puremedias.com, Eric Zemmour participera à une émission de débats animée par Christine Kelly tous les jours à 19h. Il ne sera pas seul sur le plateau, mais le nom de l’autre débatteur ou débattrice n’est pas encore connu. L’écrivain et polémiste retrouve ainsi une place quittée brutalement en 2014, alors qu’il participait à l’émission Ça se dispute sur l’ex iTélé et qu’il avait été écarté suite à des propos polémiques dans un journal italien.

Enquête pour « injures publiques »

CNews fait preuve d’un réel sens du timing à réembaucher aujourd’hui Eric Zemmour, récemment condamné pour « incitation à la haine raciale » et au cœur d’une polémique suite à son discours à la Convention de la droite. Le parquet de Paris a d’ailleurs une enquête pour « injures publiques » et « provocation publique à la discrimination, la haine ou la violence », et plusieurs médias, avec lesquels l’écrivain collaborait, ont pris plus ou moins leurs distances​.