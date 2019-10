Philippe Etchebest, dans son restaurant étoilé LA Table d'Hôtes à Bordeaux, le 31 janvier 2019. — M.Bosredon/20Minutes

Le sucre du Meilleur pâtissier vous écœure, et vous n’en pouvez plus d’attendre le retour de Top Chef ? Patience. En attendant, Objectif Top Chefrevient le 28 octobre. L’émission de téléréalité culinaire présentée par Philippe Etchebest en est à sa cinquième saison sur M6. 108 candidats vont tenter de convaincre le chef étoilé puis s’affronter au cours d’épreuves culinaires diverses, avec un but : décrocher une place pour la onzième saison de Top Chef.

La grande nouveauté de cette année concerne les candidats, justement. Alors que les quatre premières saisons voyaient s’affronter des apprentis cuisiniers recrutés dans toute la France, l’émission s’ouvre désormais aux amateurs. Parmi les 108 candidats qui ont participé aux premières épreuves, Philippe Etchebest a rencontré 28 amateurs et amatrices, et leur consacrera un jour par semaine.

Cette année, les amateurs rejoignent les apprentis dans le concours de #ObjectifTopChef ! 👩‍🍳👨‍🍳

RDV avec @Chef_Etchebest dès lundi 28 octobre à 18:35 pic.twitter.com/obkWrI54t3 — M6 (@M6) October 8, 2019

Travail en binôme

Cette innovation est une idée de la production de l’émission, affirme Philippe Etchebest : « J’étais un peu sceptique. Mais la production m’a assuré qu’on allait les caster, choisir les meilleurs, la crème de la crème des amateurs. Et effectivement, j’ai pu constater qu’il y avait du très haut niveau. » Autre nouveauté : les candidats ont dû travailler en binôme, afin de les préparer « encore mieux » pour Top Chef.

Cette saison fera intervenir des producteurs locaux, qui viendront présenter les produits mis à l’honneur pendant les épreuves. Camille Delcroix, gagnant de la neuvième saison de Top Chef et nouveau collaborateur de Philippe Etchebest, présentera dans chaque émission une recette répondant aux critères de l’épreuve.

Le ou la gagnante d’Objectif Top Chef gagne le droit de se confronter à des cuisiniers professionnels, souvent de très haut niveau, dans Top Chef. Le premier gagnant d’Objectif Top Chef, l'alsacien Xavier Koenig, avait ensuite remporté la saison 6 de Top Chef. Camille Maury, la gagnante de la saison 4 d’Objectif Top Chef, a pu intégrer directement la brigade de Philippe Etchebest. Elle a terminé septième dans la saison 10 de Top Chef. Car le chef n’hésite pas à le rappeler : il espère de nouveau constituer une brigade de qualité pour Top Chef, avec l’espoir d’une troisième victoire consécutive pour l’équipe bleue.