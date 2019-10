Avec Le Premier oublié, son téléfilm inédit diffusé lundi soir, TF1 exploitait le filon des fictions liées à des sujets de société et/ou des faits réels. Un filon mais surtout des cartons d’audience quand on se souvient des près de neuf millions de téléspectateurs pour Jacqueline Sauvage. Le premier oublié, avec encore Muriel Robin mais aussi M. Pokora, n’a pas fait aussi bien mais a tout de même réuni 6,23 millions de personnes, pour une part de marché de 28,1 %.

6.25 millions... Audience incroyable 😳 ...

MERCI 1000 fois les ami(e)s ! C’est magnifique, tellement heureux, fier, soulagé... Merci à toutes les personnes impliquées de près ou de loin sur ce projet... et merci pour cet élan d’amour depuis hier soir... 🙏🏼❤️ #Lepremieroublie — Matt Pokora (@MPokora) October 8, 2019

M6 est deuxième de la soirée, mais loin derrière, avec 3,24 millions de fidèles et 14,7 % de PDA pour L’Amour est dans le pré. France 2 proposait une nouvelle série inédite, la Britannique The Victim, avec au final deux millions de téléspectateurs et une PDA de 9 %. Double ration de Bruce Willis et de John McClane sur W9 avec Die Hard 4 et 3, et respectivement 1,5 million et 880.000 téléspectateurs, et une quatrième place dans les audiences.

V. J.